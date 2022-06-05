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Патриарх Кирилл заявил, что раскол РПЦ ради политики не может быть оправдан - РИА Новости, 05.06.2022
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Религия
https://ria.ru/20220605/patriarkh-1793276185.html
Патриарх Кирилл заявил, что раскол РПЦ ради политики не может быть оправдан
Патриарх Кирилл заявил, что раскол РПЦ ради политики не может быть оправдан - РИА Новости, 05.06.2022
Патриарх Кирилл заявил, что раскол РПЦ ради политики не может быть оправдан
Православная церковь - это духовная опора России, Белоруссии и Украины, ее разделение ради политики не может быть оправдано, заявил патриарх Московский и всея... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T14:32
2022-06-05T14:32
религия
религия
россия
украина
русская православная церковь
белоруссия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
православие
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ПОЛОЦК (Белоруссия), 5 июн - РИА Новости. Православная церковь - это духовная опора России, Белоруссии и Украины, ее разделение ради политики не может быть оправдано, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл."Православная церковь является духовной опорой и России, и Белоруссии, и Украины - всех наших братских славянских стран, и даже не только славянских стран. Вот этот великий дар православной веры необходимо укреплять, особенно в сердцах молодежи, потому что молодежь находится под сильным воздействием современного информационного потока", - сказал патриарх после богослужения в Кресто-Воздвиженском соборе Спасо-Евфросиниевского женского монастыря в Полоцке в Белоруссии.Патриарх отметил, что разделение, разрушающее "единство со Христом и с его церковью, совершенное ради любых политических, социальных или иных человеческих целей, есть раскол, и не может быть оправдано".Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прилетел накануне в Белоруссию с трехдевным визитом, визит предстоятеля Русской православной церкви приурочен к празднованию 1030-летия православия на белорусских землях, которое отмечается в 2022 году.День памяти святой княгини Ефросинии Полоцкой, основательницы монастыря, отмечается в Русской православной церкви 5 июня.
https://ria.ru/20220604/patriarkh-1793192085.html
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религия, россия, украина, русская православная церковь, белоруссия, патриарх кирилл (владимир гундяев), православие
14:32 05.06.2022
 
Патриарх Кирилл заявил, что раскол РПЦ ради политики не может быть оправдан

Патриарх Кирилл назвал раскол Церкви катастрофой, которая лишает человека общения с богом

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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ПОЛОЦК (Белоруссия), 5 июн - РИА Новости. Православная церковь - это духовная опора России, Белоруссии и Украины, ее разделение ради политики не может быть оправдано, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Православная церковь является духовной опорой и России, и Белоруссии, и Украины - всех наших братских славянских стран, и даже не только славянских стран. Вот этот великий дар православной веры необходимо укреплять, особенно в сердцах молодежи, потому что молодежь находится под сильным воздействием современного информационного потока", - сказал патриарх после богослужения в Кресто-Воздвиженском соборе Спасо-Евфросиниевского женского монастыря в Полоцке в Белоруссии.
Патриарх отметил, что разделение, разрушающее "единство со Христом и с его церковью, совершенное ради любых политических, социальных или иных человеческих целей, есть раскол, и не может быть оправдано".
"Это является настоящей катастрофой, поскольку лишает человека самого главного - общения с Богом", - сказал патриарх.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прилетел накануне в Белоруссию с трехдевным визитом, визит предстоятеля Русской православной церкви приурочен к празднованию 1030-летия православия на белорусских землях, которое отмечается в 2022 году.
День памяти святой княгини Ефросинии Полоцкой, основательницы монастыря, отмечается в Русской православной церкви 5 июня.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
Вчера, 20:31Религия
Патриарх Кирилл предостерег верующих от застоя в духовной жизни
 
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