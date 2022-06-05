Патриарх Кирилл заявил, что раскол РПЦ ради политики не может быть оправдан
Патриарх Кирилл назвал раскол Церкви катастрофой, которая лишает человека общения с богом
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
ПОЛОЦК (Белоруссия), 5 июн - РИА Новости. Православная церковь - это духовная опора России, Белоруссии и Украины, ее разделение ради политики не может быть оправдано, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Православная церковь является духовной опорой и России, и Белоруссии, и Украины - всех наших братских славянских стран, и даже не только славянских стран. Вот этот великий дар православной веры необходимо укреплять, особенно в сердцах молодежи, потому что молодежь находится под сильным воздействием современного информационного потока", - сказал патриарх после богослужения в Кресто-Воздвиженском соборе Спасо-Евфросиниевского женского монастыря в Полоцке в Белоруссии.
Патриарх отметил, что разделение, разрушающее "единство со Христом и с его церковью, совершенное ради любых политических, социальных или иных человеческих целей, есть раскол, и не может быть оправдано".
"Это является настоящей катастрофой, поскольку лишает человека самого главного - общения с Богом", - сказал патриарх.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прилетел накануне в Белоруссию с трехдевным визитом, визит предстоятеля Русской православной церкви приурочен к празднованию 1030-летия православия на белорусских землях, которое отмечается в 2022 году.
День памяти святой княгини Ефросинии Полоцкой, основательницы монастыря, отмечается в Русской православной церкви 5 июня.