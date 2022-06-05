https://ria.ru/20220605/patriarkh-1793276185.html

Патриарх Кирилл заявил, что раскол РПЦ ради политики не может быть оправдан

Патриарх Кирилл заявил, что раскол РПЦ ради политики не может быть оправдан - РИА Новости, 05.06.2022

Патриарх Кирилл заявил, что раскол РПЦ ради политики не может быть оправдан

Православная церковь - это духовная опора России, Белоруссии и Украины, ее разделение ради политики не может быть оправдано, заявил патриарх Московский и всея... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T14:32

2022-06-05T14:32

2022-06-05T14:32

религия

религия

россия

украина

русская православная церковь

белоруссия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

православие

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ПОЛОЦК (Белоруссия), 5 июн - РИА Новости. Православная церковь - это духовная опора России, Белоруссии и Украины, ее разделение ради политики не может быть оправдано, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл."Православная церковь является духовной опорой и России, и Белоруссии, и Украины - всех наших братских славянских стран, и даже не только славянских стран. Вот этот великий дар православной веры необходимо укреплять, особенно в сердцах молодежи, потому что молодежь находится под сильным воздействием современного информационного потока", - сказал патриарх после богослужения в Кресто-Воздвиженском соборе Спасо-Евфросиниевского женского монастыря в Полоцке в Белоруссии.Патриарх отметил, что разделение, разрушающее "единство со Христом и с его церковью, совершенное ради любых политических, социальных или иных человеческих целей, есть раскол, и не может быть оправдано".Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прилетел накануне в Белоруссию с трехдевным визитом, визит предстоятеля Русской православной церкви приурочен к празднованию 1030-летия православия на белорусских землях, которое отмечается в 2022 году.День памяти святой княгини Ефросинии Полоцкой, основательницы монастыря, отмечается в Русской православной церкви 5 июня.

https://ria.ru/20220604/patriarkh-1793192085.html

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Ольга Фомченкова

религия, россия, украина, русская православная церковь, белоруссия, патриарх кирилл (владимир гундяев), православие