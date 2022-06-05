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Эксперт прокомментировала решение Испании поставить Украине вооружение - РИА Новости, 05.06.2022
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Эксперт прокомментировала решение Испании поставить Украине вооружение
Эксперт прокомментировала решение Испании поставить Украине вооружение - РИА Новости, 05.06.2022
Эксперт прокомментировала решение Испании поставить Украине вооружение
Поставка тяжелых вооружений на Украину была одним из условий, которое США поставили Испании для проведения саммита НАТО в стране в июне, считает старший научный РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T12:39
2022-06-05T12:39
в мире
испания
украина
евросоюз
нато
педро санчес
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Поставка тяжелых вооружений на Украину была одним из условий, которое США поставили Испании для проведения саммита НАТО в стране в июне, считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Екатерина Черкасова.Ранее газета El Pais со ссылкой на источники сообщила, что Испания готовит поставки тяжелого вооружения Украине, в том числе зенитные ракеты и танки. В частности, правительство готово передать немецкие танки Leopard A4 и батареи зенитных ракет малой дальности Shorad Aspide."Это являлось одним из предварительных условий для того, чтобы саммит НАТО состоялся именно в Мадриде. США давили на Испанию, что если она не будет поставлять Киеву тяжелые вооружения, то этот саммит состоится в другом месте. Это тоже имело место быть. Для Испании провести саммит престижно, это связано с общим имиджем страны. Кроме того, Испания с 1 июля будет страной-председателем ЕС. Они хотят выглядеть не хуже других, грубо говоря. Но все это имеет очень ограниченный характер", - сказала она РИА Новости.Испания по сравнению с другими странами принимает очень ограниченное участие в поставках вооружений на Украину, указала Черкасова."У Испании очень много проблем на севере Африки, прежде всего в отношениях с Марокко. Внимание внешнеполитического ведомства и общественного мнения направлено именно в этом направлении. Конечно, Испания следует общей линии ЕС и США в отношении Украины. Это дань альянсу, общая солидарность с западным сообществом, но это не является ни проблемой безопасности Испании, ни внешнеполитическим приоритетом", - подчеркнула она.В апреле премьер Испании Педро Санчес во время пресс-конференции в Киеве заявил, что отправил 200 тонн боеприпасов, военного снаряжения, а также транспортные средства Украине.Западные страны еще до начала российской спецоперации начали поставлять на Украину большое количество оружия, в том числе противотанковые ракеты. В последнее время поставляется также тяжелая техника, в частности танки, гаубицы, РСЗО.Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что накачивание Киева оружием не меняет всех параметров российской спецоперации, ее цели будут достигнуты.
https://ria.ru/20220605/oruzhie-1793242977.html
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Екатерина Зайцева
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в мире, испания, украина, евросоюз, нато, педро санчес, россия, дмитрий песков
12:39 05.06.2022
 
Эксперт прокомментировала решение Испании поставить Украине вооружение

Эксперт: решение Испании поставить Украине тяжелое вооружение связано с давлением США

© Fotolia / Fresnel6Фонтан Сибелис в Мадриде
Фонтан Сибелис в Мадриде - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© Fotolia / Fresnel6
Фонтан Сибелис в Мадриде. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Поставка тяжелых вооружений на Украину была одним из условий, которое США поставили Испании для проведения саммита НАТО в стране в июне, считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Екатерина Черкасова.
Ранее газета El Pais со ссылкой на источники сообщила, что Испания готовит поставки тяжелого вооружения Украине, в том числе зенитные ракеты и танки. В частности, правительство готово передать немецкие танки Leopard A4 и батареи зенитных ракет малой дальности Shorad Aspide.
Площадь в Мадриде - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
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Испания готова направить Киеву зенитные ракеты и танки, сообщили СМИ
"Это являлось одним из предварительных условий для того, чтобы саммит НАТО состоялся именно в Мадриде. США давили на Испанию, что если она не будет поставлять Киеву тяжелые вооружения, то этот саммит состоится в другом месте. Это тоже имело место быть. Для Испании провести саммит престижно, это связано с общим имиджем страны. Кроме того, Испания с 1 июля будет страной-председателем ЕС. Они хотят выглядеть не хуже других, грубо говоря. Но все это имеет очень ограниченный характер", - сказала она РИА Новости.
Испания по сравнению с другими странами принимает очень ограниченное участие в поставках вооружений на Украину, указала Черкасова.
"У Испании очень много проблем на севере Африки, прежде всего в отношениях с Марокко. Внимание внешнеполитического ведомства и общественного мнения направлено именно в этом направлении. Конечно, Испания следует общей линии ЕС и США в отношении Украины. Это дань альянсу, общая солидарность с западным сообществом, но это не является ни проблемой безопасности Испании, ни внешнеполитическим приоритетом", - подчеркнула она.
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
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Греция передала Украине "невероятное количество" оружия, сообщили СМИ
В апреле премьер Испании Педро Санчес во время пресс-конференции в Киеве заявил, что отправил 200 тонн боеприпасов, военного снаряжения, а также транспортные средства Украине.
Западные страны еще до начала российской спецоперации начали поставлять на Украину большое количество оружия, в том числе противотанковые ракеты. В последнее время поставляется также тяжелая техника, в частности танки, гаубицы, РСЗО.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что накачивание Киева оружием не меняет всех параметров российской спецоперации, ее цели будут достигнуты.
 
В миреИспанияУкраинаЕвросоюзНАТОПедро СанчесРоссияДмитрий Песков
 
 
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