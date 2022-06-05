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Испания готова направить Киеву зенитные ракеты и танки, сообщили СМИ

Испания готова направить Киеву зенитные ракеты и танки, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.06.2022

Испания готова направить Киеву зенитные ракеты и танки, сообщили СМИ

Испания готовит поставки тяжелого вооружения Украине, в том числе зенитные ракеты и танки, сообщает испанская газета El Pais со ссылкой на правительственные... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T10:46

2022-06-05T10:46

2022-06-05T11:53

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Испания готовит поставки тяжелого вооружения Украине, в том числе зенитные ракеты и танки, сообщает испанская газета El Pais со ссылкой на правительственные источники.Как отмечает газета, Испания готова сделать "качественный скачок" в своей военной поддержке Киеву. Если до этого Мадрид поставлял боеприпасы, средства индивидуальной защиты и легкие вооружения, то теперь Испания готова перейти к поставкам тяжелого вооружения.Так, правительство готово передать немецкие танки Leopard A4, которые "десятилетия находятся в спячке". Оборонные источники отмечают, что около 40 танков могут быть восстановлены и переданы украинским войскам.По данным газеты, Испания также предложила Украине обучить ее военных эксплуатации Leopard A4. Источник издания отметил, что первая часть инструктажа должна будет пройти в Латвии, где у испанской армии дислоцирован контингент из 500 военнослужащих с шестью танками Leopard 2E. Второй этап подготовки будет проводиться на территории Испании.Как пишет газета, министерство обороны Испании уже завершает поставку Киеву батареи зенитных ракет малой дальности Shorad Aspide.В апреле премьер Испании Педро Санчес во время пресс-конференции в Киеве заявил, что отправил 200 тонн боеприпасов, военного снаряжения, а также транспортные средства Украине.Западные страны еще до начала российской спецоперации начали поставлять на Украину большое количество оружия, в том числе противотанковые ракеты. В последнее время поставляется также тяжелая техника, в частности танки, гаубицы, РСЗО.Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что накачивание Киева оружием не меняет всех параметров российской спецоперации, ее цели будут достигнуты.

https://ria.ru/20220603/vooruzhenie-1793031683.html

https://ria.ru/20220603/shveytsariya-1793061829.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, испания, украина, киев, министерство обороны испании, нато, педро санчес, сергей лавров, дмитрий песков