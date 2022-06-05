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В Ярославле открылась выставка старинных мясорубок

В Ярославле открылась выставка старинных мясорубок - РИА Новости, 05.06.2022

В Ярославле открылась выставка старинных мясорубок

В ярославском музейном комплексе "Музыка и время" открылась выставка старинных мясорубок, сообщили в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T10:52

2022-06-05T10:52

2022-06-05T10:52

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В ярославском музейном комплексе "Музыка и время" открылась выставка старинных мясорубок, сообщили в пресс-службе учреждения.Там представлено более 200 экспонатов XIX-XX веков: от самых первых, произведенных из чугуна и эмали на заводах Германии и США, до коллекции, выпускавшейся по заказу Минобороны СССР с 1930-х до 1960-х годов.Отдельный раздел посвящен восстановлению сильно поврежденных изделий. Как отметили в пресс-службе, большинство отреставрированных владельцем коллекции Михаилом Климовицким экспонатов находятся в рабочем состоянии."Материал выставки подан таким образом, что посетитель понимает: перед ним — много лет создававшееся специалистами совершенное техническое изделие, имеющее свою отдельную историю", — уточняют в пресс-службе.Выставка будет работать до 31 августа.

https://ria.ru/20220602/muzei-1792664861.html

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