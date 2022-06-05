https://ria.ru/20220605/minoborony-1793255888.html
ВС России за время спецоперации уничтожили 470 украинских установок РСЗО
ВС России за время спецоперации уничтожили 470 украинских установок РСЗО - РИА Новости, 05.06.2022
ВС России за время спецоперации уничтожили 470 украинских установок РСЗО
Уже 470 украинских установок реактивных систем залпового огня уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T12:22
2022-06-05T12:22
2022-06-05T12:22
специальная военная операция на украине
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
игорь конашенков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781650761_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_695a02353e0b7348fa2edb6c3640a9cc.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Уже 470 украинских установок реактивных систем залпового огня уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 189 самолетов, 129 вертолетов, 1114 беспилотных летательных аппаратов, 330 зенитных ракетных комплексов, 3416 танков и других боевых бронированных машин, 470 установок реактивных систем залпового огня, 1778 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3419 единиц специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков на брифинге в воскресенье.
https://ria.ru/20220605/ukraina-1793254880.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781650761_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_a2c87098a5e411ba11373bfe2eb95322.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, игорь конашенков
ВС России за время спецоперации уничтожили 470 украинских установок РСЗО
Российские силы с начала спецоперации уничтожили 470 украинских установок РСЗО