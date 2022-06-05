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ВС России за время спецоперации уничтожили 470 украинских установок РСЗО - РИА Новости, 05.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220605/minoborony-1793255888.html
ВС России за время спецоперации уничтожили 470 украинских установок РСЗО
ВС России за время спецоперации уничтожили 470 украинских установок РСЗО - РИА Новости, 05.06.2022
ВС России за время спецоперации уничтожили 470 украинских установок РСЗО
Уже 470 украинских установок реактивных систем залпового огня уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T12:22
2022-06-05T12:22
специальная военная операция на украине
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
игорь конашенков
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Уже 470 украинских установок реактивных систем залпового огня уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 189 самолетов, 129 вертолетов, 1114 беспилотных летательных аппаратов, 330 зенитных ракетных комплексов, 3416 танков и других боевых бронированных машин, 470 установок реактивных систем залпового огня, 1778 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3419 единиц специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков на брифинге в воскресенье.
https://ria.ru/20220605/ukraina-1793254880.html
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в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, игорь конашенков
12:22 05.06.2022
 
ВС России за время спецоперации уничтожили 470 украинских установок РСЗО

Российские силы с начала спецоперации уничтожили 470 украинских установок РСЗО

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗРПК "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
ЗРПК Панцирь-С1 на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости
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ЗРПК "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Уже 470 украинских установок реактивных систем залпового огня уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 189 самолетов, 129 вертолетов, 1114 беспилотных летательных аппаратов, 330 зенитных ракетных комплексов, 3416 танков и других боевых бронированных машин, 470 установок реактивных систем залпового огня, 1778 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3419 единиц специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков на брифинге в воскресенье.
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
12:16Специальная военная операция на Украине
Ракетчики и артиллеристы ВС России поразили 46 украинских командных пунктов
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныИгорь Конашенков
 
 
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