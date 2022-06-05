https://ria.ru/20220605/minoborony-1793255888.html

ВС России за время спецоперации уничтожили 470 украинских установок РСЗО

ВС России за время спецоперации уничтожили 470 украинских установок РСЗО - РИА Новости, 05.06.2022

ВС России за время спецоперации уничтожили 470 украинских установок РСЗО

Уже 470 украинских установок реактивных систем залпового огня уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T12:22

2022-06-05T12:22

2022-06-05T12:22

специальная военная операция на украине

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

игорь конашенков

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Уже 470 украинских установок реактивных систем залпового огня уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 189 самолетов, 129 вертолетов, 1114 беспилотных летательных аппаратов, 330 зенитных ракетных комплексов, 3416 танков и других боевых бронированных машин, 470 установок реактивных систем залпового огня, 1778 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3419 единиц специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков на брифинге в воскресенье.

https://ria.ru/20220605/ukraina-1793254880.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, игорь конашенков