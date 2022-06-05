https://ria.ru/20220605/malchik-1793250509.html

В Волгоградской области нашли тело пропавшего мальчика

В Волгоградской области нашли тело пропавшего мальчика - РИА Новости, 05.06.2022

В Волгоградской области нашли тело пропавшего мальчика

Тело 8-летнего мальчика, которого искали двое суток в Волгоградской области, нашли в реке, он утонул, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСКР по региону. РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T11:41

2022-06-05T11:41

2022-06-05T11:41

происшествия

даниловский район

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 5 июн – РИА Новости. Тело 8-летнего мальчика, которого искали двое суток в Волгоградской области, нашли в реке, он утонул, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСКР по региону.Ранее полиция сообщала, что в пятницу с места отдыха на берегу реки Медведица в Даниловском районе ушел 8-летний мальчик, но домой так и не вернулся. СК возбудил дело по статье "убийство".По данным СК, в воскресенье, спустя двое суток поисков, тело ребенка было найдено в реке."Мальчик утонул, на теле нет признаков насильственных действий", - сообщили в СК.

https://radiosputnik.ria.ru/20220531/svetogorsk-1791964454.html

даниловский район

волгоградская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, даниловский район, волгоградская область