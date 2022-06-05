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В Волгоградской области нашли тело пропавшего мальчика - РИА Новости, 05.06.2022
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В Волгоградской области нашли тело пропавшего мальчика
В Волгоградской области нашли тело пропавшего мальчика - РИА Новости, 05.06.2022
В Волгоградской области нашли тело пропавшего мальчика
Тело 8-летнего мальчика, которого искали двое суток в Волгоградской области, нашли в реке, он утонул, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСКР по региону. РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T11:41
2022-06-05T11:41
происшествия
даниловский район
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 5 июн – РИА Новости. Тело 8-летнего мальчика, которого искали двое суток в Волгоградской области, нашли в реке, он утонул, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСКР по региону.Ранее полиция сообщала, что в пятницу с места отдыха на берегу реки Медведица в Даниловском районе ушел 8-летний мальчик, но домой так и не вернулся. СК возбудил дело по статье "убийство".По данным СК, в воскресенье, спустя двое суток поисков, тело ребенка было найдено в реке."Мальчик утонул, на теле нет признаков насильственных действий", - сообщили в СК.
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даниловский район
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происшествия, даниловский район, волгоградская область
11:41 05.06.2022
 
В Волгоградской области нашли тело пропавшего мальчика

СК: тело мальчика, которого искали двое суток в Волгоградской области, нашли в реке

© РИА Новости / Таисия ЛисковецАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 5 июн – РИА Новости. Тело 8-летнего мальчика, которого искали двое суток в Волгоградской области, нашли в реке, он утонул, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСКР по региону.
Ранее полиция сообщала, что в пятницу с места отдыха на берегу реки Медведица в Даниловском районе ушел 8-летний мальчик, но домой так и не вернулся. СК возбудил дело по статье "убийство".
По данным СК, в воскресенье, спустя двое суток поисков, тело ребенка было найдено в реке.
"Мальчик утонул, на теле нет признаков насильственных действий", - сообщили в СК.
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ПроисшествияДаниловский районВолгоградская область
 
 
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