https://ria.ru/20220605/malchik-1793250509.html
В Волгоградской области нашли тело пропавшего мальчика
В Волгоградской области нашли тело пропавшего мальчика - РИА Новости, 05.06.2022
В Волгоградской области нашли тело пропавшего мальчика
Тело 8-летнего мальчика, которого искали двое суток в Волгоградской области, нашли в реке, он утонул, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСКР по региону. РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T11:41
2022-06-05T11:41
2022-06-05T11:41
происшествия
даниловский район
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 5 июн – РИА Новости. Тело 8-летнего мальчика, которого искали двое суток в Волгоградской области, нашли в реке, он утонул, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСКР по региону.Ранее полиция сообщала, что в пятницу с места отдыха на берегу реки Медведица в Даниловском районе ушел 8-летний мальчик, но домой так и не вернулся. СК возбудил дело по статье "убийство".По данным СК, в воскресенье, спустя двое суток поисков, тело ребенка было найдено в реке."Мальчик утонул, на теле нет признаков насильственных действий", - сообщили в СК.
https://radiosputnik.ria.ru/20220531/svetogorsk-1791964454.html
даниловский район
волгоградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, даниловский район, волгоградская область
В Волгоградской области нашли тело пропавшего мальчика
СК: тело мальчика, которого искали двое суток в Волгоградской области, нашли в реке