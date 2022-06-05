https://ria.ru/20220605/koronavirusom-1793305721.html

Жозеп Боррель заразился коронавирусом

Жозеп Боррель заразился коронавирусом - РИА Новости, 05.06.2022

Жозеп Боррель заразился коронавирусом

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил в своем Twitter, что заразился коронавирусом, чувствует себя нормально. РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T17:46

2022-06-05T17:46

2022-06-05T17:46

в мире

евросоюз

европа

жозеп боррель

коронавирус covid-19

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БРЮССЕЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил в своем Twitter, что заразился коронавирусом, чувствует себя нормально."У меня положительный результат теста на COVID-19... Я чувствую себя нормально", - написал он.Боррель отметил, что в соответствии с действующими правилами он находится на самоизоляции.

https://ria.ru/20220605/monako-1793303759.html

европа

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, евросоюз, европа, жозеп боррель, коронавирус covid-19