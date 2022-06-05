https://ria.ru/20220605/koronavirusom-1793305721.html
Жозеп Боррель заразился коронавирусом
Жозеп Боррель заразился коронавирусом - РИА Новости, 05.06.2022
Жозеп Боррель заразился коронавирусом
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил в своем Twitter, что заразился коронавирусом, чувствует себя нормально. РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T17:46
2022-06-05T17:46
2022-06-05T17:46
в мире
евросоюз
европа
жозеп боррель
коронавирус covid-19
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БРЮССЕЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил в своем Twitter, что заразился коронавирусом, чувствует себя нормально."У меня положительный результат теста на COVID-19... Я чувствую себя нормально", - написал он.Боррель отметил, что в соответствии с действующими правилами он находится на самоизоляции.
https://ria.ru/20220605/monako-1793303759.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, европа, жозеп боррель, коронавирус covid-19
Жозеп Боррель заразился коронавирусом
Глава дипломатии ЕС Боррель сообщил, что заразился коронавирусом