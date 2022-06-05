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Жозеп Боррель заразился коронавирусом - РИА Новости, 05.06.2022
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Жозеп Боррель заразился коронавирусом
Жозеп Боррель заразился коронавирусом - РИА Новости, 05.06.2022
Жозеп Боррель заразился коронавирусом
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил в своем Twitter, что заразился коронавирусом, чувствует себя нормально. РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T17:46
2022-06-05T17:46
в мире
евросоюз
европа
жозеп боррель
коронавирус covid-19
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БРЮССЕЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил в своем Twitter, что заразился коронавирусом, чувствует себя нормально."У меня положительный результат теста на COVID-19... Я чувствую себя нормально", - написал он.Боррель отметил, что в соответствии с действующими правилами он находится на самоизоляции.
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в мире, евросоюз, европа, жозеп боррель, коронавирус covid-19
17:46 05.06.2022
 
Жозеп Боррель заразился коронавирусом

Глава дипломатии ЕС Боррель сообщил, что заразился коронавирусом

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил в своем Twitter, что заразился коронавирусом, чувствует себя нормально.
"У меня положительный результат теста на COVID-19... Я чувствую себя нормально", - написал он.
Боррель отметил, что в соответствии с действующими правилами он находится на самоизоляции.
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В миреЕвросоюзЕвропаЖозеп БоррельКоронавирус COVID-19
 
 
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