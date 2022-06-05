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Мурашко призвал быть готовыми к новым волнам заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 05.06.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220605/koronavirus-1793277888.html
Мурашко призвал быть готовыми к новым волнам заболеваемости COVID-19
Мурашко призвал быть готовыми к новым волнам заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 05.06.2022
Мурашко призвал быть готовыми к новым волнам заболеваемости COVID-19
Готовность к возможным волнам заболеваемости коронавирусом должна сохраняться, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T14:45
2022-06-05T14:45
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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КАЛУГА, 5 июн - РИА Новости. Готовность к возможным волнам заболеваемости коронавирусом должна сохраняться, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Готовность к новым волнам должна присутствовать", - сказал Мурашко журналистам.За последние сутки в РФ было выявлено более 3,7 тысячи новых случаев коронавируса.
https://ria.ru/20220525/koronavirus-1790674488.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
14:45 05.06.2022
 
Мурашко призвал быть готовыми к новым волнам заболеваемости COVID-19

Глава Минздрава Мурашко призвал быть готовыми к новым волнам заболеваемости COVID-19

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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КАЛУГА, 5 июн - РИА Новости. Готовность к возможным волнам заболеваемости коронавирусом должна сохраняться, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Готовность к новым волнам должна присутствовать", - сказал Мурашко журналистам.
За последние сутки в РФ было выявлено более 3,7 тысячи новых случаев коронавируса.
Вероника Скворцова - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 17:01Распространение коронавируса
Скворцова не исключила, что коронавирус будет напоминать о себе
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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