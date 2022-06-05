https://ria.ru/20220605/koronavirus-1793277888.html
Мурашко призвал быть готовыми к новым волнам заболеваемости COVID-19
Мурашко призвал быть готовыми к новым волнам заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 05.06.2022
Мурашко призвал быть готовыми к новым волнам заболеваемости COVID-19
Готовность к возможным волнам заболеваемости коронавирусом должна сохраняться, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T14:45
2022-06-05T14:45
2022-06-05T14:45
распространение коронавируса
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михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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КАЛУГА, 5 июн - РИА Новости. Готовность к возможным волнам заболеваемости коронавирусом должна сохраняться, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Готовность к новым волнам должна присутствовать", - сказал Мурашко журналистам.За последние сутки в РФ было выявлено более 3,7 тысячи новых случаев коронавируса.
https://ria.ru/20220525/koronavirus-1790674488.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Мурашко призвал быть готовыми к новым волнам заболеваемости COVID-19
Глава Минздрава Мурашко призвал быть готовыми к новым волнам заболеваемости COVID-19