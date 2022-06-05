https://ria.ru/20220605/koronavirus-1793247423.html
В Москве за сутки госпитализировали 113 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 113 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 05.06.2022
В Москве за сутки госпитализировали 113 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки выявлено 185 новых случев COVID, умерли 13 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T11:11
2022-06-05T11:11
2022-06-05T11:11
распространение коронавируса
россия
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752442272_381:593:1673:1320_1920x0_80_0_0_2413ffda2b568f4bf9d5f141a66e0296.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 185 новых случев COVID, умерли 13 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 185, 113 человек госпитализировано за сутки, выздоровели 148, 13 человек умерли за сутки", - говорится в сообщении.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 772 009 случаев коронавируса, выздоровели 2 581 043 человека, умерло из-за COVID 43 799 человек.
https://ria.ru/20220603/koronavirus-1792905269.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752442272_529:542:1515:1281_1920x0_80_0_0_03e8537d19205a4a44107e8f2823a149.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва
В Москве за сутки госпитализировали 113 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки выявили 185 новых случая COVID-19, умерли 13 человек