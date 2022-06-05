https://ria.ru/20220605/koronavirus-1793247423.html

В Москве за сутки госпитализировали 113 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 113 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 05.06.2022

В Москве за сутки госпитализировали 113 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки выявлено 185 новых случев COVID, умерли 13 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T11:11

2022-06-05T11:11

2022-06-05T11:11

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 185 новых случев COVID, умерли 13 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 185, 113 человек госпитализировано за сутки, выздоровели 148, 13 человек умерли за сутки", - говорится в сообщении.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 772 009 случаев коронавируса, выздоровели 2 581 043 человека, умерло из-за COVID 43 799 человек.

https://ria.ru/20220603/koronavirus-1792905269.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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