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В большинстве регионов Казахстана завершилось голосование на референдуме - РИА Новости, 05.06.2022
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В большинстве регионов Казахстана завершилось голосование на референдуме
В большинстве регионов Казахстана завершилось голосование на референдуме - РИА Новости, 05.06.2022
В большинстве регионов Казахстана завершилось голосование на референдуме
В Казахстане закрылось большинство участков для голосования на референдуме по поправкам к Конституции. РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T17:02
2022-06-05T18:03
в мире
казахстан
конституционный референдум в казахстане
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АЛМА-АТА, 5 июн — РИА Новости. В Казахстане закрылось большинство участков для голосования на референдуме по поправкам к Конституции.В пяти областях — Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Мангистауской и Кызылординской — из-за разницы во времени они закроются на час позже.По данным на 18:00 (по времени Нур-Султана) явка составила 65,04 процента. Референдум считается состоявшимся, если в нем приняли участие более половины избирателей.Президент Касым-Жомарт Токаев предложил внести изменения в основной закон после январской попытки госпереворота. По его словам, этот инцидент подтвердил необходимость скорейшей политической модернизации страны.Референдум призван закрепить окончательный переход Казахстана от суперпрезидентской формы правления к президентской. В частности, предполагается сократить участие президента в формировании верхней палаты парламента, ограничить его влияние на местные представительные и исполнительные органы, установить запрет на его членство в политических партиях на период президентства.Кроме того, близким родственникам главы государства запретят занимать руководящие должности в государственных и квазигосударственных структурах. Некоторые поправки касаются прав и свобод граждан: они предусматривают создание конституционного суда, закрепление статуса омбудсмена и безоговорочный запрет смертной казни. Из обновленной Конституции также исключат упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.Для принятия поправок необходимо, чтобы их поддержали более 50 процентов проголосовавших не менее чем в двух третях областей, городов республиканского значения и столицы.
https://ria.ru/20220605/referendum-1793294019.html
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353
60
353
60
Референдум в Казахстане по поправкам в конституцию страны
Явка к 16.00 (13.00 мск) на конституционном референдуме в Казахстане составила 60,80%. Казахстанцы в воскресенье голосуют по вопросу внесения изменений в конституцию страны, направленных на сокращение президентских полномочий, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством. Центральная избирательная комиссия сообщала, что проголосовать на референдуме имеют право 11 722 536 человек.
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в мире, казахстан, конституционный референдум в казахстане
17:02 05.06.2022 (обновлено: 18:03 05.06.2022)
 
В большинстве регионов Казахстана завершилось голосование на референдуме

Голосование на конституционном референдуме завершилось в большинстве регионов Казахстана

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРеферендум по поправкам в Конституцию Казахстана
Референдум по поправкам в Конституцию Казахстана - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Референдум по поправкам в Конституцию Казахстана
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АЛМА-АТА, 5 июн — РИА Новости. В Казахстане закрылось большинство участков для голосования на референдуме по поправкам к Конституции.
В пяти областях — Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Мангистауской и Кызылординской — из-за разницы во времени они закроются на час позже.
По данным на 18:00 (по времени Нур-Султана) явка составила 65,04 процента. Референдум считается состоявшимся, если в нем приняли участие более половины избирателей.
Президент Касым-Жомарт Токаев предложил внести изменения в основной закон после январской попытки госпереворота. По его словам, этот инцидент подтвердил необходимость скорейшей политической модернизации страны.
Референдум призван закрепить окончательный переход Казахстана от суперпрезидентской формы правления к президентской. В частности, предполагается сократить участие президента в формировании верхней палаты парламента, ограничить его влияние на местные представительные и исполнительные органы, установить запрет на его членство в политических партиях на период президентства.
Кроме того, близким родственникам главы государства запретят занимать руководящие должности в государственных и квазигосударственных структурах. Некоторые поправки касаются прав и свобод граждан: они предусматривают создание конституционного суда, закрепление статуса омбудсмена и безоговорочный запрет смертной казни.
Из обновленной Конституции также исключат упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Для принятия поправок необходимо, чтобы их поддержали более 50 процентов проголосовавших не менее чем в двух третях областей, городов республиканского значения и столицы.
Плакат на республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в конституцию Казахстана на избирательном участке в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
16:36
В МИД Казахстана рассказали о голосовании соотечественников за рубежом
 
В миреКазахстанКонституционный референдум в Казахстане
 
 
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