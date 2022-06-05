https://ria.ru/20220605/kazakhstan-1793284990.html

Явка на референдуме в Казахстане на 15:00 мск составила 65,04 процента

Явка на референдуме в Казахстане на 15:00 мск составила 65,04 процента - РИА Новости, 05.06.2022

Явка на референдуме в Казахстане на 15:00 мск составила 65,04 процента

Явка на конституционном референдуме в Казахстане по состоянию на 18:00 (15:00 мск) составила 65,04%, сообщил член Центризбиркома республики Шавхат Утемисов. РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T15:41

2022-06-05T15:41

2022-06-05T15:41

в мире

казахстан

конституционный референдум в казахстане

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/05/1793233707_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9d04e4b7e53197a777a6bd79d8142b46.jpg

НУР-СУЛТАН, 5 июн - РИА Новости. Явка на конституционном референдуме в Казахстане по состоянию на 18:00 (15:00 мск) составила 65,04%, сообщил член Центризбиркома республики Шавхат Утемисов.Казахстанцы в воскресенье голосуют по вопросу внесения изменений в конституцию страны, направленных на сокращение президентских полномочий, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством. Центральная избирательная комиссия сообщала, что проголосовать на референдуме имеют право 11 722 536 человек."В общем по стране на 18.00 получили бюллетени 7 624 641 граждан, что составляет 65,04% от числа включенных в списки для голосования", - сказал Утемисов на брифинге в ЦИК.По его данным, бюллетени получили в Акмолинской области 69,07% избирателей, Актюбинской – 55,90%, Алматинской – 68,10%, Атырауской – 62,45%, Западно-Казахстанской – 65,49%, Жамбылской – 68,10%, Карагандинской – 73,31%, Костанайской – 71,07%, Кызылординской – 75,02%, Мангистауской – 59,14%, Павлодарской – 72,88%, Северо-Казахстанской – 73,12%, Туркестанской – 78,24%, Восточно-Казахстанской – 72,76%. В Нур-Султане бюллетени выдали 53,87% гражданам, в Алма-Ате – 29,82% и Шымкенте – 69,55%.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявлял, что произошедшая в январе 2022 году попытка госпереворота подтвердила необходимость скорейшей политической модернизации страны, в связи с чем поправки в основной закон были вынесены на референдум.Поправки призваны закрепить окончательный переход от "суперпрезидентской" формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. С этой целью поправками снижается излишняя концентрация президентских полномочий. В частности, сокращается участие главы государства в формировании верхней палаты парламента, ограничивается его влияние на местные представительные и исполнительные органы.Кроме того, устанавливается запрет на членство главы государства в политических партиях на период президентства. Аналогичные требования будут распространяться на председателей и членов ЦИК, счетного комитета, глав регионов и их заместителей. Поправки также устанавливают запрет на занятие близкими родственниками главы государства руководящих должностей в государственных и квазигосударственных структурах.Ряд поправок направлен на соблюдение прав и свобод граждан, в том числе на создание конституционного суда, закрепление на конституционном уровне статуса омбудсмена и безоговорочный запрет смертной казни. Кроме того, в обновленной конституции будут исключены упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента страны.

https://ria.ru/20220605/referendum-1793222977.html

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Референдум в Казахстане по поправкам в конституцию страны Явка к 16.00 (13.00 мск) на конституционном референдуме в Казахстане составила 60,80%. Казахстанцы в воскресенье голосуют по вопросу внесения изменений в конституцию страны, направленных на сокращение президентских полномочий, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством. Центральная избирательная комиссия сообщала, что проголосовать на референдуме имеют право 11 722 536 человек. 2022-06-05T15:41 true PT1M34S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, казахстан, конституционный референдум в казахстане