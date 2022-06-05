https://ria.ru/20220605/kazakhstan-1793249047.html

Явка на референдуме в Казахстане к 11:00 мск составила 53,43 процента

Явка на референдуме в Казахстане к 11:00 мск составила 53,43 процента - РИА Новости, 05.06.2022

Явка на референдуме в Казахстане к 11:00 мск составила 53,43 процента

Явка на референдуме по внесению поправок в конституцию Казахстана к 14.00 по времени Нур-Султана (11.00 мск) составила 53,43% при необходимом пороге 50%,... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T11:27

2022-06-05T11:27

2022-06-05T14:13

в мире

казахстан

конституционный референдум в казахстане

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НУР-СУЛТАН, 5 июн – РИА Новости. Явка на референдуме по внесению поправок в конституцию Казахстана к 14.00 по времени Нур-Султана (11.00 мск) составила 53,43% при необходимом пороге 50%, сообщила член Центризбиркома республики Анастасия Щегорцова.Казахстанцы в воскресенье голосуют по вопросу внесения изменений в конституцию страны, направленных на сокращение президентских полномочий, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством. Центральная избирательная комиссия сообщала, что проголосовать на референдуме имеют право 11 722 536 человек.Согласно законодательству республики, референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих право участвовать в плебисците."В общем по стране на 14.00 получили бюллетени 6 262 973 гражданина, что составляет 53,43% от включенных в списки для голосования", - сказала Щегорцова на брифинге в ЦИК.Таким образом, пояснила она, согласно данным территориальных комиссий, "установленный порог явки достигнут".По данным ЦИК, бюллетени получили в Акмолинской области 56,89% избирателей, Актюбинской – 45,64%, Алматинской – 58,07%, Атырауской области – 50,68%, Западно-Казахстанской области – 53,58%, Жамбылской области – 63,46%, Карагандинской – 61,08%, Костанайской – 62,47%, Кызылординской – 65,30%, Мангистауской области – 43,36%, Павлодарской – 57,79%, Северо-Казахстанской – 62,41%, Туркестанской – 53,63%, Восточно-Казахстанской – 64,21%. В Нур-Султане бюллетени выдали 41,13% гражданам, в Алма-Ате – 23,60% и Шымкенте – 59,32%.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявлял, что произошедшая в январе 2022 году попытка государственного переворота подтвердила необходимость скорейшей политической модернизации страны, в связи с чем поправки в основной закон были вынесены на референдум.Поправки призваны закрепить окончательный переход от "суперпрезидентской" формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. С этой целью поправками снижается излишняя концентрация президентских полномочий. В частности, сокращается участие главы государства в формировании верхней палаты парламента, ограничивается его влияние на местные представительные и исполнительные органы.Кроме того, устанавливается запрет на членство главы государства в политических партиях на период президентства. Аналогичные требования будут распространяться на председателей и членов ЦИК, счетного комитета, глав регионов и их заместителей. Поправки также устанавливают запрет на занятие близкими родственниками главы государства руководящих должностей в государственных и квазигосударственных структурах.Ряд поправок направлен на соблюдение прав и свобод граждан, в том числе на создание конституционного суда, закрепление на конституционном уровне статуса омбудсмена и безоговорочный запрет смертной казни. Кроме того, в обновленной конституции будут исключены упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента страны.

https://ria.ru/20220605/referendum-1793222977.html

https://ria.ru/20220605/nazarbaev-1793223370.html

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Референдум в Казахстане по поправкам в конституцию страны Явка к 16.00 (13.00 мск) на конституционном референдуме в Казахстане составила 60,80%. Казахстанцы в воскресенье голосуют по вопросу внесения изменений в конституцию страны, направленных на сокращение президентских полномочий, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством. Центральная избирательная комиссия сообщала, что проголосовать на референдуме имеют право 11 722 536 человек. 2022-06-05T11:27 true PT1M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, казахстан, конституционный референдум в казахстане