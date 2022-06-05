https://ria.ru/20220605/kazakhstan-1793229363.html
Явка на референдуме в Казахстане составила 43,7 процента на 9:00 мск
Явка на референдуме в Казахстане составила 43,7 процента на 9:00 мск - РИА Новости, 05.06.2022
Явка на референдуме в Казахстане составила 43,7 процента на 9:00 мск
Явка на референдуме по поправкам в конституцию Казахстана по состоянию на 12.00 (09.00 мск) составила 43,70%, сообщил член Центризбиркома республики Шавкат... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T09:12
2022-06-05T09:12
2022-06-05T14:14
в мире
казахстан
конституционный референдум в казахстане
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НУР-СУЛТАН, 5 июн – РИА Новости. Явка на референдуме по поправкам в конституцию Казахстана по состоянию на 12.00 (09.00 мск) составила 43,70%, сообщил член Центризбиркома республики Шавкат Утемисов.Казахстанцы в воскресенье голосуют по вопросу внесения изменений в конституцию страны, направленных на сокращение президентских полномочий, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством. Центральная избирательная комиссия сообщала, что голосовать на референдуме имеют право 11 722 536 человек."Согласно данным, представленным в центральную комиссию референдума из территориальных комиссий областей, городов республиканского значения, столицы, по состоянию на 12.00 часов времени столицы бюллетени для голосования получили 43,70% от общего числа граждан, включенных в списки", - сказал Утемисов на брифинге в ЦИК.Он пояснил, что бюллетени получили в Акмолинской области 41,31% избирателей, Актюбинской – 41,14%, Алматинской – 43,05%, Атырауской – 37,33%, Западно-Казахстанской – 47,58%, Жамбылской – 55,15%, Карагандинской – 51,60%, Костанайской области – 49,96%, Кызылординской – 48,73%, Мангистауской – 36,02%, Павлодарской – 51,17%, Северо-Казахстанской – 58,25%, Туркестанской – 46,69%, Восточно-Казахстанской – 48,86%. В Нур-Султане бюллетени выдали 37,03% граждан, в Алма-Ате – 20,14% и Шымкенте – 44,61%.По его информации, всего за пять часов с начала голосования участие в референдуме приняли более 5,1 миллиона казахстанцев (5 122 577 человек).Президент Казахстана ранее заявлял, что произошедшая в январе 2022 году попытка государственного переворота подтвердила необходимость скорейшей политической модернизации страны, в связи с чем поправки в основной закон были вынесены на референдум.Поправки призваны закрепить окончательный переход от "суперпрезидентской" формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. С этой целью поправками снижается излишняя концентрация президентских полномочий. В частности, сокращается участие главы государства в формировании верхней палаты парламента, ограничивается его влияние на местные представительные и исполнительные органы.Кроме того, устанавливается запрет на членство главы государства в политических партиях на период президентства. Аналогичные требования будут распространяться на председателей и членов ЦИК, счетного комитета, глав регионов и их заместителей. Поправки также устанавливают запрет на занятие близкими родственниками главы государства руководящих должностей в государственных и квазигосударственных структурах. Ряд поправок направлен на соблюдение прав и свобод граждан, в том числе на создание конституционного суда, закрепление на конституционном уровне статуса омбудсмена и безоговорочный запрет смертной казни. Кроме того, в обновленной конституции будут исключены упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента страны.
https://ria.ru/20220605/referendum-1793222977.html
https://ria.ru/20220605/nazarbaev-1793223370.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/05/1793229239_83:0:1414:998_1920x0_80_0_0_eb25d1f944cb385c6c4638c258fe9b44.jpg
Референдум в Казахстане по поправкам в конституцию страны
Явка к 16.00 (13.00 мск) на конституционном референдуме в Казахстане составила 60,80%. Казахстанцы в воскресенье голосуют по вопросу внесения изменений в конституцию страны, направленных на сокращение президентских полномочий, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством. Центральная избирательная комиссия сообщала, что проголосовать на референдуме имеют право 11 722 536 человек.
2022-06-05T09:12
true
PT1M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, конституционный референдум в казахстане
09:12 05.06.2022 (обновлено: 14:14 05.06.2022)
Явка на референдуме в Казахстане составила 43,7 процента на 9:00 мск
Явка на референдуме по конституции в Казахстане составила 43,70 процента на 9:00 мск
НУР-СУЛТАН, 5 июн – РИА Новости.
Явка на референдуме по поправкам в конституцию Казахстана по состоянию на 12.00 (09.00 мск) составила 43,70%, сообщил
член Центризбиркома республики Шавкат Утемисов.
Казахстанцы в воскресенье голосуют по вопросу внесения изменений в конституцию страны, направленных на сокращение президентских полномочий, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством. Центральная избирательная комиссия сообщала, что голосовать на референдуме имеют право 11 722 536 человек.
"Согласно данным, представленным в центральную комиссию референдума из территориальных комиссий областей, городов республиканского значения, столицы, по состоянию на 12.00 часов времени столицы бюллетени для голосования получили 43,70% от общего числа граждан, включенных в списки", - сказал Утемисов на брифинге в ЦИК.
Он пояснил, что бюллетени получили в Акмолинской области 41,31% избирателей, Актюбинской – 41,14%, Алматинской – 43,05%, Атырауской – 37,33%, Западно-Казахстанской – 47,58%, Жамбылской – 55,15%, Карагандинской – 51,60%, Костанайской области – 49,96%, Кызылординской – 48,73%, Мангистауской – 36,02%, Павлодарской – 51,17%, Северо-Казахстанской – 58,25%, Туркестанской – 46,69%, Восточно-Казахстанской – 48,86%. В Нур-Султане бюллетени выдали 37,03% граждан, в Алма-Ате – 20,14% и Шымкенте – 44,61%.
По его информации, всего за пять часов с начала голосования участие в референдуме приняли более 5,1 миллиона казахстанцев (5 122 577 человек).
Президент Казахстана
ранее заявлял, что произошедшая в январе 2022 году попытка государственного переворота подтвердила необходимость скорейшей политической модернизации страны, в связи с чем поправки в основной закон были вынесены на референдум.
Поправки призваны закрепить окончательный переход от "суперпрезидентской" формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. С этой целью поправками снижается излишняя концентрация президентских полномочий. В частности, сокращается участие главы государства в формировании верхней палаты парламента, ограничивается его влияние на местные представительные и исполнительные органы.
Кроме того, устанавливается запрет на членство главы государства в политических партиях на период президентства. Аналогичные требования будут распространяться на председателей и членов ЦИК, счетного комитета, глав регионов и их заместителей. Поправки также устанавливают запрет на занятие близкими родственниками главы государства руководящих должностей в государственных и квазигосударственных структурах. Ряд поправок направлен на соблюдение прав и свобод граждан, в том числе на создание конституционного суда, закрепление на конституционном уровне статуса омбудсмена и безоговорочный запрет смертной казни. Кроме того, в обновленной конституции будут исключены упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента страны.