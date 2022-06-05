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В Германии заговорили об отставке посла Украины, перешедшего на оскорбления - РИА Новости, 05.06.2022
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В Германии заговорили об отставке посла Украины, перешедшего на оскорбления
В Германии заговорили об отставке посла Украины, перешедшего на оскорбления - РИА Новости, 05.06.2022
В Германии заговорили об отставке посла Украины, перешедшего на оскорбления
Немецкие пользователи Twitter раскритиковали посла Украины в Берлине Андрея Мельника за оскорбительные претензии к Германии из-за поставок вооружений. РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T15:33
2022-06-05T16:35
андрей мельник
украина
германия
в мире
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Немецкие пользователи Twitter раскритиковали посла Украины в Берлине Андрея Мельника за оскорбительные претензии к Германии из-за поставок вооружений.В воскресенье украинский дипломат заявил, что отказ немецких властей поставлять Киеву танки Leopard-1 и БМП Marder — "позор, который войдет в историю".Реакция немцев не заставила себя ждать. Комментаторы в социальных сетях были оскорблены заявлением посла и потребовали его немедленной отставки."Вас следует привлечь к ответственности и отправить в отставку. Становится все более очевидно, что Киев не заинтересован в мире и продолжает бессмысленно жертвовать людьми", — написал один из читателей."А для Германии настоящий позор в том, что мы до сих пор позволяем этому послу что-то заявлять", — подчеркнул третий."Вы отъявленный разбойник, а не дипломат. Представляете интересы страны, которой Германия помогает миллиардами, а сами ежедневно оскорбляете наше правительство", — высказался немец."Такие украинцы, как вы, — это позор. Вы требуете, чтобы немцы осыпали вас налоговыми деньгами. Разбирайтесь с вашими проблемами на ваши же средства", — заключили в комментариях.Мельник не в первый раз критикует Берлин за нерешительность в вопросе передачи Киеву вооружений. Так, недавно в интервью медиагруппе Funke он выразил недовольство из-за слишком медленных поставок 15 зенитных самоходных установок Gepard.На фоне российской спецоперации по освобождению Донбасса США и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что военные поставки Киеву только затягивают конфликт, а любые грузы с оружием станут законной целью для российской ВКС.
https://ria.ru/20220531/litsemerie-1791909537.html
https://ria.ru/20220526/germaniya-1790757701.html
https://ria.ru/20220605/ukraina-1793126829.html
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андрей мельник, украина, германия, в мире
15:33 05.06.2022 (обновлено: 16:35 05.06.2022)
 
В Германии заговорили об отставке посла Украины, перешедшего на оскорбления

Пользователи Twitter потребовали отставки посла Украины Мельника после претензий к ФРГ

© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Немецкие пользователи Twitter раскритиковали посла Украины в Берлине Андрея Мельника за оскорбительные претензии к Германии из-за поставок вооружений.
В воскресенье украинский дипломат заявил, что отказ немецких властей поставлять Киеву танки Leopard-1 и БМП Marder — "позор, который войдет в историю".
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Реакция немцев не заставила себя ждать. Комментаторы в социальных сетях были оскорблены заявлением посла и потребовали его немедленной отставки.
"Вас следует привлечь к ответственности и отправить в отставку. Становится все более очевидно, что Киев не заинтересован в мире и продолжает бессмысленно жертвовать людьми", — написал один из читателей.
"Вы позорите дипломатию и навсегда разрушаете немецко-украинские отношения! Пожалуйста, покиньте эту страну, которую вы так презираете и ненавидите!" — отметил другой.
"А для Германии настоящий позор в том, что мы до сих пор позволяем этому послу что-то заявлять", — подчеркнул третий.
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"Вы отъявленный разбойник, а не дипломат. Представляете интересы страны, которой Германия помогает миллиардами, а сами ежедневно оскорбляете наше правительство", — высказался немец.
"Такие украинцы, как вы, — это позор. Вы требуете, чтобы немцы осыпали вас налоговыми деньгами. Разбирайтесь с вашими проблемами на ваши же средства", — заключили в комментариях.
Мельник не в первый раз критикует Берлин за нерешительность в вопросе передачи Киеву вооружений. Так, недавно в интервью медиагруппе Funke он выразил недовольство из-за слишком медленных поставок 15 зенитных самоходных установок Gepard.
На фоне российской спецоперации по освобождению Донбасса США и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что военные поставки Киеву только затягивают конфликт, а любые грузы с оружием станут законной целью для российской ВКС.
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