https://ria.ru/20220605/germaniya-1793283951.html

В Германии заговорили об отставке посла Украины, перешедшего на оскорбления

В Германии заговорили об отставке посла Украины, перешедшего на оскорбления - РИА Новости, 05.06.2022

В Германии заговорили об отставке посла Украины, перешедшего на оскорбления

Немецкие пользователи Twitter раскритиковали посла Украины в Берлине Андрея Мельника за оскорбительные претензии к Германии из-за поставок вооружений. РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T15:33

2022-06-05T15:33

2022-06-05T16:35

андрей мельник

украина

германия

в мире

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Немецкие пользователи Twitter раскритиковали посла Украины в Берлине Андрея Мельника за оскорбительные претензии к Германии из-за поставок вооружений.В воскресенье украинский дипломат заявил, что отказ немецких властей поставлять Киеву танки Leopard-1 и БМП Marder — "позор, который войдет в историю".Реакция немцев не заставила себя ждать. Комментаторы в социальных сетях были оскорблены заявлением посла и потребовали его немедленной отставки."Вас следует привлечь к ответственности и отправить в отставку. Становится все более очевидно, что Киев не заинтересован в мире и продолжает бессмысленно жертвовать людьми", — написал один из читателей."А для Германии настоящий позор в том, что мы до сих пор позволяем этому послу что-то заявлять", — подчеркнул третий."Вы отъявленный разбойник, а не дипломат. Представляете интересы страны, которой Германия помогает миллиардами, а сами ежедневно оскорбляете наше правительство", — высказался немец."Такие украинцы, как вы, — это позор. Вы требуете, чтобы немцы осыпали вас налоговыми деньгами. Разбирайтесь с вашими проблемами на ваши же средства", — заключили в комментариях.Мельник не в первый раз критикует Берлин за нерешительность в вопросе передачи Киеву вооружений. Так, недавно в интервью медиагруппе Funke он выразил недовольство из-за слишком медленных поставок 15 зенитных самоходных установок Gepard.На фоне российской спецоперации по освобождению Донбасса США и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что военные поставки Киеву только затягивают конфликт, а любые грузы с оружием станут законной целью для российской ВКС.

https://ria.ru/20220531/litsemerie-1791909537.html

https://ria.ru/20220526/germaniya-1790757701.html

https://ria.ru/20220605/ukraina-1793126829.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

андрей мельник, украина, германия, в мире