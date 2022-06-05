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Жители Донецка рассказали об обстреле центра города украинскими войсками

Жители Донецка рассказали об обстреле центра города украинскими войсками - РИА Новости, 05.06.2022

Жители Донецка рассказали об обстреле центра города украинскими войсками

Корреспондент РИА Новости осмотрел последствия обстрела украинских националистов по центру Донецка, одна из жительниц пострадавшего дома ему рассказала, что от... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T01:56

2022-06-05T01:56

2022-06-05T16:16

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 5 июн — РИА Новости. Корреспондент РИА Новости осмотрел последствия обстрела украинских националистов по центру Донецка, одна из жительниц пострадавшего дома ему рассказала, что от ее квартиры после этой атаки практически ничего не осталось.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив 40 снарядов из "Града". По последним данным, ранены 13 мирных жителей, в том числе один ребенок. Повреждены жилые дома, автомобили.Одна из квартир в доме в Ворошиловском районе (центр города) выгорела полностью. Предположительно, обстрел шел со стороны Авдеевки.Жительница этого дома рассказала РИА Новости, что обстрел подобной плотности происходит в этом районе уже второй раз за последнюю неделю.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

донецкая народная республика

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"Стекла, дом дрожит" – очевидцы о ночном обстреле Ворошиловского района Донецка "Стекла, дом дрожит" – очевидцы о ночном обстреле Ворошиловского района Донецка 2022-06-05T01:56 true PT2M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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