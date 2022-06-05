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Жители Донецка рассказали об обстреле центра города украинскими войсками
Жители Донецка рассказали об обстреле центра города украинскими войсками - РИА Новости, 05.06.2022
Жители Донецка рассказали об обстреле центра города украинскими войсками
Корреспондент РИА Новости осмотрел последствия обстрела украинских националистов по центру Донецка, одна из жительниц пострадавшего дома ему рассказала, что от... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T01:56
2022-06-05T01:56
2022-06-05T16:16
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 5 июн — РИА Новости. Корреспондент РИА Новости осмотрел последствия обстрела украинских националистов по центру Донецка, одна из жительниц пострадавшего дома ему рассказала, что от ее квартиры после этой атаки практически ничего не осталось.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив 40 снарядов из "Града". По последним данным, ранены 13 мирных жителей, в том числе один ребенок. Повреждены жилые дома, автомобили.Одна из квартир в доме в Ворошиловском районе (центр города) выгорела полностью. Предположительно, обстрел шел со стороны Авдеевки.Жительница этого дома рассказала РИА Новости, что обстрел подобной плотности происходит в этом районе уже второй раз за последнюю неделю.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/05/1793289890_411:0:1851:1080_1920x0_80_0_0_584eeaad75b4f70c6343220f1912ee57.jpg
"Стекла, дом дрожит" – очевидцы о ночном обстреле Ворошиловского района Донецка
"Стекла, дом дрожит" – очевидцы о ночном обстреле Ворошиловского района Донецка
2022-06-05T01:56
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PT2M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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в мире, донецкая народная республика
01:56 05.06.2022 (обновлено: 16:16 05.06.2022)
Жители Донецка рассказали об обстреле центра города украинскими войсками
Жители Донецка рассказали об обстреле украинскими войсками Ворошиловского района
ДОНЕЦК, 5 июн — РИА Новости. Корреспондент РИА Новости осмотрел последствия обстрела украинских националистов по центру Донецка, одна из жительниц пострадавшего дома ему рассказала, что от ее квартиры после этой атаки практически ничего не осталось.
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив 40 снарядов из "Града". По последним данным, ранены 13 мирных жителей, в том числе один ребенок. Повреждены жилые дома, автомобили.
Одна из квартир в доме в Ворошиловском районе (центр города) выгорела полностью. Предположительно, обстрел шел со стороны Авдеевки.
Жительница этого дома рассказала РИА Новости, что обстрел подобной плотности происходит в этом районе уже второй раз за последнюю неделю.
"(Во время взрыва мы) были на месте (на 5-м этаже дома): влетело в квартиру — у нас ни балкона, ни зала нет, ни спальни, ни кухни — ничего не осталось… Успели выскочить в коридор", — рассказала она агентству.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины
. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса
.