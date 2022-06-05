https://ria.ru/20220605/donbass-1793301329.html
Украинские войска выпустили еще 15 ракет из "Града" по Донецку
Украинские войска выпустили еще 15 ракет из "Града" по Донецку - РИА Новости, 05.06.2022
Украинские войска выпустили еще 15 ракет из "Града" по Донецку
Украинские войска снова обстреляли Донецк, выпустив 15 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T17:13
2022-06-05T17:13
2022-06-05T17:17
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Донецк, выпустив 15 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению 16.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Георгиевка - город Донецк (Петровский район): выпущено 15 ракет из БМ-21 "Град"", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220604/ukraina-1793058514.html
донецк (днр)
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецк (днр)
17:13 05.06.2022 (обновлено: 17:17 05.06.2022)
Украинские войска выпустили еще 15 ракет из "Града" по Донецку
ДНР: украинские войска выпустили еще 15 ракет из "Града" по Петровскому району Донецка
ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости.
Украинские войска снова обстреляли Донецк, выпустив 15 ракет из РСЗО "Град", сообщает
представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению 16.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Георгиевка - город Донецк (Петровский район): выпущено 15 ракет из БМ-21 "Град"", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.