https://ria.ru/20220605/donbass-1793301329.html

Украинские войска выпустили еще 15 ракет из "Града" по Донецку

Украинские войска выпустили еще 15 ракет из "Града" по Донецку - РИА Новости, 05.06.2022

Украинские войска выпустили еще 15 ракет из "Града" по Донецку

Украинские войска снова обстреляли Донецк, выпустив 15 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T17:13

2022-06-05T17:13

2022-06-05T17:17

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Донецк, выпустив 15 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению 16.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Георгиевка - город Донецк (Петровский район): выпущено 15 ракет из БМ-21 "Град"", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220604/ukraina-1793058514.html

донецк (днр)

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр)