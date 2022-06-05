https://ria.ru/20220605/donbass-1793287349.html

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 05.06.2022

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T15:59

2022-06-05T15:59

2022-06-05T15:59

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецк (днр)

донбасс

пантелеймоновка (горловский район)

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598964804_0:240:3072:1968_1920x0_80_0_0_3ddc52a0c48e5f7bcdf5f1aecea49004.jpg

ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.По данным ведомства, ранее в воскресенье украинские войска выпустили по Пантелеймоновке 15 снарядов калибром 122 миллиметра.

https://ria.ru/20220604/ukraina-1793058514.html

украина

донецк (днр)

донбасс

пантелеймоновка (горловский район)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, донецк (днр), донбасс, пантелеймоновка (горловский район), вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии