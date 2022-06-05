https://ria.ru/20220605/donbass-1793287349.html
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 05.06.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T15:59
2022-06-05T15:59
2022-06-05T15:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецк (днр)
донбасс
пантелеймоновка (горловский район)
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.По данным ведомства, ранее в воскресенье украинские войска выпустили по Пантелеймоновке 15 снарядов калибром 122 миллиметра.
https://ria.ru/20220604/ukraina-1793058514.html
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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Пантелеймоновку снарядами калибра 122 миллиметра