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Украинские войска обстреляли из "Града" Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли из "Града" Петровский район Донецка - РИА Новости, 05.06.2022

Украинские войска обстреляли из "Града" Петровский район Донецка

Украинские войска в 15.00 мск выпустили по Петровскому району Донецка 10 ракет из РСЗО "Град", заявило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T15:34

2022-06-05T15:34

2022-06-05T15:43

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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Украинские войска в 15.00 мск выпустили по Петровскому району Донецка 10 ракет из РСЗО "Град", заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Водяное - город Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресение сообщало о семи обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, в том числе из РСЗО "Град".Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220604/ukraina-1793058514.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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