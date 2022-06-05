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Украинские войска обстреляли из "Града" Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли из "Града" Петровский район Донецка - РИА Новости, 05.06.2022
Украинские войска обстреляли из "Града" Петровский район Донецка
Украинские войска в 15.00 мск выпустили по Петровскому району Донецка 10 ракет из РСЗО "Град", заявило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T15:34
2022-06-05T15:34
2022-06-05T15:43
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Украинские войска в 15.00 мск выпустили по Петровскому району Донецка 10 ракет из РСЗО "Град", заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Водяное - город Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресение сообщало о семи обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, в том числе из РСЗО "Град".Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220604/ukraina-1793058514.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс, вооруженные силы украины
15:34 05.06.2022 (обновлено: 15:43 05.06.2022)
Украинские войска обстреляли из "Града" Петровский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять ракет из "Града" по Петровскому району Донецка