https://ria.ru/20220605/donbass-1793283631.html

Следователи СК осмотрели место обстрела украинскими боевиками Донецка

Следователи СК осмотрели место обстрела украинскими боевиками Донецка - РИА Новости, 05.06.2022

Следователи СК осмотрели место обстрела украинскими боевиками Донецка

Следователи Следственного комитета России прибыли на место обстрела украинскими боевиками центра Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T15:30

2022-06-05T15:30

2022-06-05T16:15

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк (днр)

донецкая народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/05/1793289890_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5c2d5db6ffee76c93782b98b5865c4ef.jpg

ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Следователи Следственного комитета России прибыли на место обстрела украинскими боевиками центра Донецка, передает корреспондент РИА Новости.Группа следователей произвела осмотр места происшествия. Боеприпасы РСЗО были выпущены украинскими боевиками по густонаселенному району центра Донецка. В ходе следственных действий были зафиксированы части ракет системы залпового огня, повреждения жилых домов, также произведен опрос свидетелей. Кроме того, следователи зафиксировали прямое попадание боеприпаса РСЗО в крышу детского садика.В субботу представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив 40 снарядов из "Града". По последним данным, ранены 13 мирных жителей, в том числе один ребенок. Повреждены жилые дома, автомобили.

донецк (днр)

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Стекла, дом дрожит" – очевидцы о ночном обстреле Ворошиловского района Донецка "Стекла, дом дрожит" – очевидцы о ночном обстреле Ворошиловского района Донецка 2022-06-05T15:30 true PT2M01S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк (днр), донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), видео