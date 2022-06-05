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Следователи СК осмотрели место обстрела украинскими боевиками Донецка
Следователи СК осмотрели место обстрела украинскими боевиками Донецка - РИА Новости, 05.06.2022
Следователи СК осмотрели место обстрела украинскими боевиками Донецка
Следователи Следственного комитета России прибыли на место обстрела украинскими боевиками центра Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T15:30
2022-06-05T15:30
2022-06-05T16:15
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк (днр)
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Следователи Следственного комитета России прибыли на место обстрела украинскими боевиками центра Донецка, передает корреспондент РИА Новости.Группа следователей произвела осмотр места происшествия. Боеприпасы РСЗО были выпущены украинскими боевиками по густонаселенному району центра Донецка. В ходе следственных действий были зафиксированы части ракет системы залпового огня, повреждения жилых домов, также произведен опрос свидетелей. Кроме того, следователи зафиксировали прямое попадание боеприпаса РСЗО в крышу детского садика.В субботу представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив 40 снарядов из "Града". По последним данным, ранены 13 мирных жителей, в том числе один ребенок. Повреждены жилые дома, автомобили.
донецк (днр)
донецкая народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Стекла, дом дрожит" – очевидцы о ночном обстреле Ворошиловского района Донецка
"Стекла, дом дрожит" – очевидцы о ночном обстреле Ворошиловского района Донецка
2022-06-05T15:30
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PT2M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк (днр), донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), видео
15:30 05.06.2022 (обновлено: 16:15 05.06.2022)
Следователи СК осмотрели место обстрела украинскими боевиками Донецка
СК зафиксировал прямое попадание украинского боеприпаса в крышу детсада в центре Донецка