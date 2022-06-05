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Следователи СК осмотрели место обстрела украинскими боевиками Донецка - РИА Новости, 05.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220605/donbass-1793283631.html
Следователи СК осмотрели место обстрела украинскими боевиками Донецка
Следователи СК осмотрели место обстрела украинскими боевиками Донецка - РИА Новости, 05.06.2022
Следователи СК осмотрели место обстрела украинскими боевиками Донецка
Следователи Следственного комитета России прибыли на место обстрела украинскими боевиками центра Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T15:30
2022-06-05T16:15
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк (днр)
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Следователи Следственного комитета России прибыли на место обстрела украинскими боевиками центра Донецка, передает корреспондент РИА Новости.Группа следователей произвела осмотр места происшествия. Боеприпасы РСЗО были выпущены украинскими боевиками по густонаселенному району центра Донецка. В ходе следственных действий были зафиксированы части ракет системы залпового огня, повреждения жилых домов, также произведен опрос свидетелей. Кроме того, следователи зафиксировали прямое попадание боеприпаса РСЗО в крышу детского садика.В субботу представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив 40 снарядов из "Града". По последним данным, ранены 13 мирных жителей, в том числе один ребенок. Повреждены жилые дома, автомобили.
донецк (днр)
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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60
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"Стекла, дом дрожит" – очевидцы о ночном обстреле Ворошиловского района Донецка
"Стекла, дом дрожит" – очевидцы о ночном обстреле Ворошиловского района Донецка
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РИА Новости
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5
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происшествия, донецк (днр), донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), видео
Следователи СК осмотрели место обстрела украинскими боевиками Донецка
ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Следователи Следственного комитета России прибыли на место обстрела украинскими боевиками центра Донецка, передает корреспондент РИА Новости.
2022-06-05T15:30
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15:30 05.06.2022 (обновлено: 16:15 05.06.2022)
 
Следователи СК осмотрели место обстрела украинскими боевиками Донецка

СК зафиксировал прямое попадание украинского боеприпаса в крышу детсада в центре Донецка

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Следователи Следственного комитета России прибыли на место обстрела украинскими боевиками центра Донецка, передает корреспондент РИА Новости.
Группа следователей произвела осмотр места происшествия. Боеприпасы РСЗО были выпущены украинскими боевиками по густонаселенному району центра Донецка. В ходе следственных действий были зафиксированы части ракет системы залпового огня, повреждения жилых домов, также произведен опрос свидетелей. Кроме того, следователи зафиксировали прямое попадание боеприпаса РСЗО в крышу детского садика.
В субботу представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив 40 снарядов из "Града". По последним данным, ранены 13 мирных жителей, в том числе один ребенок. Повреждены жилые дома, автомобили.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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