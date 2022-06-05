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Украинские войска обстреляли из "Града" Донецк
Украинские войска обстреляли из "Града" Донецк - РИА Новости, 05.06.2022
Украинские войска обстреляли из "Града" Донецк
Украинские войска обстреляли город Донецк в Донецкой народной республике, выпустив 10 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T15:00
2022-06-05T15:00
2022-06-05T15:07
специальная военная операция на украине
в мире
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Донецк в Донецкой народной республике, выпустив 10 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.35 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское - город Донецк: выпущено десять ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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15:00 05.06.2022 (обновлено: 15:07 05.06.2022)
Украинские войска обстреляли из "Града" Донецк
Представительство ДНР: украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Донецку