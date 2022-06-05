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Украинские войска вновь обстреляли Горловку в ДНР

Украинские войска вновь обстреляли Горловку в ДНР - РИА Новости, 05.06.2022

Украинские войска вновь обстреляли Горловку в ДНР

Украинские войска снова обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T13:55

2022-06-05T13:55

2022-06-05T13:55

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Горловка: выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщило об обстреле Горловки со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

горловка

донецкая народная республика

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, донбасс, вооруженные силы украины