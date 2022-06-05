Рейтинг@Mail.ru
Мирный житель погиб при обстреле Горловки украинскими войсками - РИА Новости, 05.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220605/donbass-1793270158.html
Мирный житель погиб при обстреле Горловки украинскими войсками
Мирный житель погиб при обстреле Горловки украинскими войсками - РИА Новости, 05.06.2022
Мирный житель погиб при обстреле Горловки украинскими войсками
Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками Горловки в Донецкой народной республике, сообщил в воскресенье мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T13:52
2022-06-05T13:52
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570928580_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cf07867990ce68c72057eef65e3c7ece.jpg
ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками Горловки в Донецкой народной республике, сообщил в воскресенье мэр города Иван Приходько.Ранее Приходько сообщил о ранении трех мирных жителей Горловки."Увы, есть погибший мирный житель по адресу: улица Крушельницкого, 21, поселок шахты Александр-Запад, Калининский район Горловки",- написал Приходько в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220604/ukraina-1793058514.html
горловка
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570928580_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_334e08f62e1c33e376be22853827063d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, горловка, донецкая народная республика, иван приходько, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс, вооруженные силы украины
13:52 05.06.2022
 
Мирный житель погиб при обстреле Горловки украинскими войсками

Мэр Горловки Приходько сообщил о гибели мирного жителя из-за обстрела украинскими войсками

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками Горловки в Донецкой народной республике, сообщил в воскресенье мэр города Иван Приходько.
Ранее Приходько сообщил о ранении трех мирных жителей Горловки.
"Увы, есть погибший мирный житель по адресу: улица Крушельницкого, 21, поселок шахты Александр-Запад, Калининский район Горловки",- написал Приходько в своем Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ Терминатор ВКС России отправляется на выполнение боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
Вчера, 08:00
Сто дней военной спецоперации на Украине: когда все закончится
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоДНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииДонбассВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала