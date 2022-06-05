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Мирный житель погиб при обстреле Горловки украинскими войсками
Мирный житель погиб при обстреле Горловки украинскими войсками - РИА Новости, 05.06.2022
Мирный житель погиб при обстреле Горловки украинскими войсками
Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками Горловки в Донецкой народной республике, сообщил в воскресенье мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T13:52
2022-06-05T13:52
2022-06-05T13:52
специальная военная операция на украине
в мире
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками Горловки в Донецкой народной республике, сообщил в воскресенье мэр города Иван Приходько.Ранее Приходько сообщил о ранении трех мирных жителей Горловки."Увы, есть погибший мирный житель по адресу: улица Крушельницкого, 21, поселок шахты Александр-Запад, Калининский район Горловки",- написал Приходько в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220604/ukraina-1793058514.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Мирный житель погиб при обстреле Горловки украинскими войсками
Мэр Горловки Приходько сообщил о гибели мирного жителя из-за обстрела украинскими войсками