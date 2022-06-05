https://ria.ru/20220605/donbass-1793270158.html

Мирный житель погиб при обстреле Горловки украинскими войсками

Мирный житель погиб при обстреле Горловки украинскими войсками - РИА Новости, 05.06.2022

Мирный житель погиб при обстреле Горловки украинскими войсками

Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками Горловки в Донецкой народной республике, сообщил в воскресенье мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T13:52

2022-06-05T13:52

2022-06-05T13:52

специальная военная операция на украине

в мире

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иван приходько

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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками Горловки в Донецкой народной республике, сообщил в воскресенье мэр города Иван Приходько.Ранее Приходько сообщил о ранении трех мирных жителей Горловки."Увы, есть погибший мирный житель по адресу: улица Крушельницкого, 21, поселок шахты Александр-Запад, Калининский район Горловки",- написал Приходько в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220604/ukraina-1793058514.html

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Ольга Фомченкова

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