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Девочка из Кирово в ДНР рассказала, как ее ранило осколком снаряда во дворе - РИА Новости, 05.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220605/donbass-1793263271.html
Девочка из Кирово в ДНР рассказала, как ее ранило осколком снаряда во дворе
Девочка из Кирово в ДНР рассказала, как ее ранило осколком снаряда во дворе - РИА Новости, 05.06.2022
Девочка из Кирово в ДНР рассказала, как ее ранило осколком снаряда во дворе
Одиннадцатилетняя Катя из города Кирово в ДНР рассказала РИА Новости, как была ранена осколком снаряда во дворе в результате обстрела со стороны украинских... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T13:07
2022-06-05T13:37
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
донбасс
лнр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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ЛУГАНСК, 5 июн - РИА Новости. Одиннадцатилетняя Катя из города Кирово в ДНР рассказала РИА Новости, как была ранена осколком снаряда во дворе в результате обстрела со стороны украинских войск."Я играла во дворе, когда упал снаряд. Ранило в легкое. Было больно", - улыбаясь, рассказывает о своём ранении Катя.Город Кирово находится на северо-востоке Донецкой области, население до начала боевых действий составляло 4 тысячи человек. Взятие под контроль Кирово и соседнего Северска позволит окружить группировку украинских военных в Северодонецке и Лисичанске (ЛНР). С этой целью силы ЛНР наступают одновременно с севера (со стороны Кирово и Северска) и с юга (со стороны Попасной)."Девочка получила сквозное ранение легкого. Ранение опасное, но все хорошо, девочка выжила и теперь идёт на поправку", - сообщила РИА Новости главврач Луганской республиканской детской клинической больницы Людмила Белецкая.Первое время девочку пришлось держать на аппарате ИВЛ, добавила главврач.По словам ее мамы Яны, Катя была ранена на глазах ещё двоих ее детей."Хорошо, что во дворе стояли трактор и машина. А то ранений было бы больше - все осколки полетели туда", - рассказала РИА Новости Яна.По ее словам, обстрел шёл со стороны украинских военных."Город сейчас под контролем ЛНР. Но украинские военные рядом, в зелёной посадке. Оттуда они продолжают обстрел города", - говорит Яна.По ее словам, за время боевых действий погибли десять ее знакомых. Большинство горожан выехали из Кирово, сейчас из четырёх тысяч горожан остается около тысячи.
https://ria.ru/20220407/pole-1782329219.html
https://ria.ru/20220528/lnr-1791369289.html
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4.7
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60
353
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"Осколок попал в легкое, минуя сердце": 11–летней Кате помогли врачи из Луганска
"Осколок попал в легкое, минуя сердце": 11–летней Кате помогли врачи из Луганска
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в мире, луганская народная республика, донбасс, лнр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
13:07 05.06.2022 (обновлено: 13:37 05.06.2022)
 
Девочка из Кирово в ДНР рассказала, как ее ранило осколком снаряда во дворе

Катя из Кирово в ДНР рассказала, как ее ранило осколком снаряда во дворе при обстреле ВСУ

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 5 июн - РИА Новости. Одиннадцатилетняя Катя из города Кирово в ДНР рассказала РИА Новости, как была ранена осколком снаряда во дворе в результате обстрела со стороны украинских войск.
"Я играла во дворе, когда упал снаряд. Ранило в легкое. Было больно", - улыбаясь, рассказывает о своём ранении Катя.
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Город Кирово находится на северо-востоке Донецкой области, население до начала боевых действий составляло 4 тысячи человек. Взятие под контроль Кирово и соседнего Северска позволит окружить группировку украинских военных в Северодонецке и Лисичанске (ЛНР). С этой целью силы ЛНР наступают одновременно с севера (со стороны Кирово и Северска) и с юга (со стороны Попасной).
"Девочка получила сквозное ранение легкого. Ранение опасное, но все хорошо, девочка выжила и теперь идёт на поправку", - сообщила РИА Новости главврач Луганской республиканской детской клинической больницы Людмила Белецкая.
Первое время девочку пришлось держать на аппарате ИВЛ, добавила главврач.
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По словам ее мамы Яны, Катя была ранена на глазах ещё двоих ее детей.
"Хорошо, что во дворе стояли трактор и машина. А то ранений было бы больше - все осколки полетели туда", - рассказала РИА Новости Яна.
По ее словам, обстрел шёл со стороны украинских военных.
"Город сейчас под контролем ЛНР. Но украинские военные рядом, в зелёной посадке. Оттуда они продолжают обстрел города", - говорит Яна.
По ее словам, за время боевых действий погибли десять ее знакомых. Большинство горожан выехали из Кирово, сейчас из четырёх тысяч горожан остается около тысячи.
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