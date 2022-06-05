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Два человека пострадали при обстреле Гольмовского украинскими войсками - РИА Новости, 05.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220605/donbass-1793257976.html
Два человека пострадали при обстреле Гольмовского украинскими войсками
Два человека пострадали при обстреле Гольмовского украинскими войсками - РИА Новости, 05.06.2022
Два человека пострадали при обстреле Гольмовского украинскими войсками
Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что два человека пострадали во время ночного обстрела со стороны Украины населенного пункта Гольмовский в Донецкой народной... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T12:36
2022-06-05T12:37
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донбасс
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что два человека пострадали во время ночного обстрела со стороны Украины населенного пункта Гольмовский в Донецкой народной республике.По данным мэра, 32 многоквартирных дома, 19 коттеджей и дом культуры повреждены из-за обстрелов украинскими войсками.Ранее штаб территориальной обороны ДНР заявил о том, что больница, школа и два детсада повреждены в результате ночного обстрела Гольмовского украинскими войсками.
https://ria.ru/20220604/ukraina-1793058514.html
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в мире, донецкая народная республика, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины, иван приходько
12:36 05.06.2022 (обновлено: 12:37 05.06.2022)
 
Два человека пострадали при обстреле Гольмовского украинскими войсками

Мэр Горловки Приходько: два человека пострадали при обстреле Гольмовского со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что два человека пострадали во время ночного обстрела со стороны Украины населенного пункта Гольмовский в Донецкой народной республике.
"Сегодня ночью у нас двое раненых. Один мужчина очень тяжелый, второй средней тяжести", - сообщил Приходько в Telegram.
По данным мэра, 32 многоквартирных дома, 19 коттеджей и дом культуры повреждены из-за обстрелов украинскими войсками.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР заявил о том, что больница, школа и два детсада повреждены в результате ночного обстрела Гольмовского украинскими войсками.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонбассДНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВооруженные силы УкраиныИван Приходько
 
 
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