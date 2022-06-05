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Два человека пострадали при обстреле Гольмовского украинскими войсками

Два человека пострадали при обстреле Гольмовского украинскими войсками - РИА Новости, 05.06.2022

Два человека пострадали при обстреле Гольмовского украинскими войсками

Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что два человека пострадали во время ночного обстрела со стороны Украины населенного пункта Гольмовский в Донецкой народной... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T12:36

2022-06-05T12:36

2022-06-05T12:37

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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что два человека пострадали во время ночного обстрела со стороны Украины населенного пункта Гольмовский в Донецкой народной республике.По данным мэра, 32 многоквартирных дома, 19 коттеджей и дом культуры повреждены из-за обстрелов украинскими войсками.Ранее штаб территориальной обороны ДНР заявил о том, что больница, школа и два детсада повреждены в результате ночного обстрела Гольмовского украинскими войсками.

https://ria.ru/20220604/ukraina-1793058514.html

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Ольга Фомченкова

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