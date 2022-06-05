Здание школы повреждено при обстреле ВСУ поселка Красный Партизан в ДНР
Штаб обороны ДНР: здание школы повреждено при обстреле ВСУ поселка Красный Партизан
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снаряда после обстрела в Донбассе со стороны ВСУ
Осколки снаряда после обстрела в Донбассе со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Здание школы повреждено в результате обстрела населенного пункта Красный Партизан в Ясиноватском районе Донецкой народной республики со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли Красный Партизан. В результате обстрела пострадало здание школы по улице Гагарина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.