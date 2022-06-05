https://ria.ru/20220605/donbass-1793251334.html

Здание школы повреждено при обстреле ВСУ поселка Красный Партизан в ДНР

Здание школы повреждено при обстреле ВСУ поселка Красный Партизан в ДНР - РИА Новости, 05.06.2022

Здание школы повреждено при обстреле ВСУ поселка Красный Партизан в ДНР

Здание школы повреждено в результате обстрела населенного пункта Красный Партизан в Ясиноватском районе Донецкой народной республики со стороны украинских... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T11:47

2022-06-05T11:47

2022-06-05T11:47

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донбасс

днр

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598964804_0:240:3072:1968_1920x0_80_0_0_3ddc52a0c48e5f7bcdf5f1aecea49004.jpg

ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Здание школы повреждено в результате обстрела населенного пункта Красный Партизан в Ясиноватском районе Донецкой народной республики со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли Красный Партизан. В результате обстрела пострадало здание школы по улице Гагарина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220604/ukraina-1793058514.html

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины