Украинские войска обстреляли Ясиноватую снарядами калибра 122 миллиметра
ДНР: украинские войска выпустили по Ясиноватой пять снарядов калибра 122 миллиметра
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донбассе
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Ясиноватая, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 10.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.