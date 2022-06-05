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Силы ДНР и ЛНР установили контроль над 227 населенными пунктами - РИА Новости, 05.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220605/donbass-1793245811.html
Силы ДНР и ЛНР установили контроль над 227 населенными пунктами
Силы ДНР и ЛНР установили контроль над 227 населенными пунктами - РИА Новости, 05.06.2022
Силы ДНР и ЛНР установили контроль над 227 населенными пунктами
Силы Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке ВС РФ установили полный контроль над 227 населенными пунктами в ДНР, включая Ильичевку в... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T11:03
2022-06-05T11:03
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
украина
донбасс
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Силы Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке ВС РФ установили полный контроль над 227 населенными пунктами в ДНР, включая Ильичевку в Краснолиманском районе, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."По состоянию на 5 июня 2022 года, на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 227 населенными пунктами, включая Ильичевку в Краснолиманском районе", - говорится в заявлении в Telegram-канале штаба. Отмечается, что "идут бои за Святогорск".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, украина, донбасс
11:03 05.06.2022
 
Силы ДНР и ЛНР установили контроль над 227 населенными пунктами

Штаб обороны ДНР: силы республик Донбасса установили контроль над 227 населенными пунктами

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бойцы Народной милиции ДНР . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Силы Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке ВС РФ установили полный контроль над 227 населенными пунктами в ДНР, включая Ильичевку в Краснолиманском районе, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"По состоянию на 5 июня 2022 года, на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 227 населенными пунктами, включая Ильичевку в Краснолиманском районе", - говорится в заявлении в Telegram-канале штаба. Отмечается, что "идут бои за Святогорск".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФУкраинаДонбасс
 
 
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