https://ria.ru/20220605/donbass-1793245811.html

Силы ДНР и ЛНР установили контроль над 227 населенными пунктами

Силы ДНР и ЛНР установили контроль над 227 населенными пунктами - РИА Новости, 05.06.2022

Силы ДНР и ЛНР установили контроль над 227 населенными пунктами

Силы Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке ВС РФ установили полный контроль над 227 населенными пунктами в ДНР, включая Ильичевку в... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T11:03

2022-06-05T11:03

2022-06-05T11:03

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

украина

донбасс

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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Силы Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке ВС РФ установили полный контроль над 227 населенными пунктами в ДНР, включая Ильичевку в Краснолиманском районе, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."По состоянию на 5 июня 2022 года, на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 227 населенными пунктами, включая Ильичевку в Краснолиманском районе", - говорится в заявлении в Telegram-канале штаба. Отмечается, что "идут бои за Святогорск".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

донбасс

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, украина, донбасс