https://ria.ru/20220605/donbass-1793244949.html

Народная милиция ДНР за сутки уничтожила около 40 украинских военных

Народная милиция ДНР за сутки уничтожила около 40 украинских военных - РИА Новости, 05.06.2022

Народная милиция ДНР за сутки уничтожила около 40 украинских военных

Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что за прошедшие сутки военнослужащие республики уничтожили до 40 украинских военных, два танка Т-64,... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T10:55

2022-06-05T10:55

2022-06-05T10:59

специальная военная операция на украине

в мире

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ситуация в днр и лнр

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донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что за прошедшие сутки военнослужащие республики уничтожили до 40 украинских военных, два танка Т-64, три БМП и три огневые точки в районе населенного пункта Пески, откуда велся обстрел города Донецка."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены два танка Т-64, три БМП и до 40 человек личного состава. Мощным огневым воздействием подавлены три огневые точки противника в районе населенного пункта Пески, откуда велся обстрел Донецка", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220604/ukraina-1793058514.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс, вооруженные силы украины