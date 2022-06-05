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Народная милиция ДНР за сутки уничтожила около 40 украинских военных - РИА Новости, 05.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220605/donbass-1793244949.html
Народная милиция ДНР за сутки уничтожила около 40 украинских военных
Народная милиция ДНР за сутки уничтожила около 40 украинских военных - РИА Новости, 05.06.2022
Народная милиция ДНР за сутки уничтожила около 40 украинских военных
Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что за прошедшие сутки военнослужащие республики уничтожили до 40 украинских военных, два танка Т-64,... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T10:55
2022-06-05T10:59
специальная военная операция на украине
в мире
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что за прошедшие сутки военнослужащие республики уничтожили до 40 украинских военных, два танка Т-64, три БМП и три огневые точки в районе населенного пункта Пески, откуда велся обстрел города Донецка."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены два танка Т-64, три БМП и до 40 человек личного состава. Мощным огневым воздействием подавлены три огневые точки противника в районе населенного пункта Пески, откуда велся обстрел Донецка", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220604/ukraina-1793058514.html
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в мире, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс, вооруженные силы украины
10:55 05.06.2022 (обновлено: 10:59 05.06.2022)
 
Народная милиция ДНР за сутки уничтожила около 40 украинских военных

Народная милиция: в ДНР за сутки уничтожили до 40 украинских военных, два танка и три БМП

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащий народной милиции ДНР
Военнослужащий народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащий народной милиции ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что за прошедшие сутки военнослужащие республики уничтожили до 40 украинских военных, два танка Т-64, три БМП и три огневые точки в районе населенного пункта Пески, откуда велся обстрел города Донецка.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены два танка Т-64, три БМП и до 40 человек личного состава. Мощным огневым воздействием подавлены три огневые точки противника в районе населенного пункта Пески, откуда велся обстрел Донецка", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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