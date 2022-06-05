10:55 05.06.2022 (обновлено: 10:59 05.06.2022)
Народная милиция ДНР за сутки уничтожила около 40 украинских военных
Народная милиция: в ДНР за сутки уничтожили до 40 украинских военных, два танка и три БМП
Военнослужащий народной милиции ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что за прошедшие сутки военнослужащие республики уничтожили до 40 украинских военных, два танка Т-64, три БМП и три огневые точки в районе населенного пункта Пески, откуда велся обстрел города Донецка.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены два танка Т-64, три БМП и до 40 человек личного состава. Мощным огневым воздействием подавлены три огневые точки противника в районе населенного пункта Пески, откуда велся обстрел Донецка", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.