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В ДНР за 109 дней эскалации конфликта погибли 145 мирных жителей - РИА Новости, 05.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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В ДНР за 109 дней эскалации конфликта погибли 145 мирных жителей
В ДНР за 109 дней эскалации конфликта погибли 145 мирных жителей - РИА Новости, 05.06.2022
В ДНР за 109 дней эскалации конфликта погибли 145 мирных жителей
За 109 дней эскалации в Донецкой народной республике погибли 145 мирных жителей, 702 человека пострадали, в том числе 55 детей, сообщает представительство ДНР в РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T10:46
2022-06-05T10:50
специальная военная операция на украине
в мире
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
донбасс
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. За 109 дней эскалации в Донецкой народной республике погибли 145 мирных жителей, 702 человека пострадали, в том числе 55 детей, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За 109 дней эскалации погибли 145 гражданских лиц, в том числе семь детей. Ранения различной степени тяжести получили 702 гражданских лица, в том числе 55 детей", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его Telegram-канале.Кроме того, по данным представительства, за 109 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 3837 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 3526. Всего украинские войска выпустили 34 487 боеприпасов различного калибра, включая 28 ракет из ОТРК "Точка-У", 14 ракет РСЗО БМ-30 "Смерч", 50 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган" и 5906 ракет РСЗО БМ-21 "Град".
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в мире, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс
10:46 05.06.2022 (обновлено: 10:50 05.06.2022)
 
В ДНР за 109 дней эскалации конфликта погибли 145 мирных жителей

Представительство ДНР: за 109 дней эскалации погибли 145 мирных жителей республики

© Фото : Штаб территориальной обороны ДНРПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© Фото : Штаб территориальной обороны ДНР
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. За 109 дней эскалации в Донецкой народной республике погибли 145 мирных жителей, 702 человека пострадали, в том числе 55 детей, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За 109 дней эскалации погибли 145 гражданских лиц, в том числе семь детей. Ранения различной степени тяжести получили 702 гражданских лица, в том числе 55 детей", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его Telegram-канале.
Кроме того, по данным представительства, за 109 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 3837 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 3526. Всего украинские войска выпустили 34 487 боеприпасов различного калибра, включая 28 ракет из ОТРК "Точка-У", 14 ракет РСЗО БМ-30 "Смерч", 50 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган" и 5906 ракет РСЗО БМ-21 "Град".
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