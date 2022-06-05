https://ria.ru/20220605/donbass-1793242741.html

В ДНР за 109 дней эскалации конфликта погибли 145 мирных жителей

В ДНР за 109 дней эскалации конфликта погибли 145 мирных жителей - РИА Новости, 05.06.2022

В ДНР за 109 дней эскалации конфликта погибли 145 мирных жителей

За 109 дней эскалации в Донецкой народной республике погибли 145 мирных жителей, 702 человека пострадали, в том числе 55 детей, сообщает представительство ДНР в РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T10:46

2022-06-05T10:46

2022-06-05T10:50

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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. За 109 дней эскалации в Донецкой народной республике погибли 145 мирных жителей, 702 человека пострадали, в том числе 55 детей, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За 109 дней эскалации погибли 145 гражданских лиц, в том числе семь детей. Ранения различной степени тяжести получили 702 гражданских лица, в том числе 55 детей", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его Telegram-канале.Кроме того, по данным представительства, за 109 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 3837 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 3526. Всего украинские войска выпустили 34 487 боеприпасов различного калибра, включая 28 ракет из ОТРК "Точка-У", 14 ракет РСЗО БМ-30 "Смерч", 50 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган" и 5906 ракет РСЗО БМ-21 "Град".

https://ria.ru/20220604/ukraina-1793058514.html

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Ольга Фомченкова

в мире, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс