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ВСУ уничтожили шахту имени Челюскинцев в Донецке

ВСУ уничтожили шахту имени Челюскинцев в Донецке - РИА Новости, 05.06.2022

ВСУ уничтожили шахту имени Челюскинцев в Донецке

Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила об уничтожении шахты имени Челюскинцев в Донецке огнем со стороны украинских войск. РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T09:25

2022-06-05T09:25

2022-06-05T10:42

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ДОНЕЦК, 5 июн — РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила об уничтожении шахты имени Челюскинцев в Донецке огнем со стороны украинских войск."Шахта имени Челюскинцев была уничтожена украинскими националистами, били из минометов, "Градов" и "Ураганов", — говорится в Telegram-канале ведомства.Всего, по данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, за минувшие сутки украинские войска 62 раза обстреляли Донецк. При этом погибли пять человек, еще 24, в том числе ребенок, получили ранения.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за Марьинкой, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220604/ukraina-1793058514.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины, украина