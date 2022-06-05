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Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 05.06.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска в 8.20 в воскресенье обстреляли Донецк, выпустив 15 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T09:00
2022-06-05T09:00
2022-06-05T09:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Украинские войска в 8.20 в воскресенье обстреляли Донецк, выпустив 15 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.20 - н.п. Георгиевка - г. Донецк (пос. ш-ты Челюскинцев): выпущено 15 снарядов калибром 155 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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в мире, донецк (днр), украина
Украинские войска обстреляли Донецк
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк, выпустив 15 снарядов калибра 155 миллиметров