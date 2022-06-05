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ВСУ выпустили еще десять снарядов по Петровскому району Донецка

ВСУ выпустили еще десять снарядов по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 05.06.2022

ВСУ выпустили еще десять снарядов по Петровскому району Донецка

Украинские войска в 18.10 мск выпустили еще десять снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T18:29

2022-06-05T18:29

2022-06-05T18:45

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

петровский район

донецк (днр)

сцкк

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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Украинские войска в 18.10 мск выпустили еще десять снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщило о девяти обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, в том числе из РСЗО "Град".Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

донецкая народная республика

петровский район

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецкая народная республика, петровский район, донецк (днр), сцкк