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ВСУ выпустили еще десять снарядов по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 05.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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ВСУ выпустили еще десять снарядов по Петровскому району Донецка
ВСУ выпустили еще десять снарядов по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 05.06.2022
ВСУ выпустили еще десять снарядов по Петровскому району Донецка
Украинские войска в 18.10 мск выпустили еще десять снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T18:29
2022-06-05T18:45
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
петровский район
донецк (днр)
сцкк
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Украинские войска в 18.10 мск выпустили еще десять снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщило о девяти обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, в том числе из РСЗО "Град".Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, петровский район, донецк (днр), сцкк
18:29 05.06.2022 (обновлено: 18:45 05.06.2022)
 
ВСУ выпустили еще десять снарядов по Петровскому району Донецка

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка еще десять снарядов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛюди демонтируют поврежденные в результате обстрела ВСУ окна
Люди демонтируют поврежденные в результате обстрела ВСУ окна - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Люди демонтируют поврежденные в результате обстрела ВСУ окна. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Украинские войска в 18.10 мск выпустили еще десять снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщило о девяти обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, в том числе из РСЗО "Град".
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаПетровский районДонецк (ДНР)СЦКК
 
 
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