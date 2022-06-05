18:29 05.06.2022 (обновлено: 18:45 05.06.2022)
ВСУ выпустили еще десять снарядов по Петровскому району Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка еще десять снарядов
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛюди демонтируют поврежденные в результате обстрела ВСУ окна
Люди демонтируют поврежденные в результате обстрела ВСУ окна. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Украинские войска в 18.10 мск выпустили еще десять снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщило о девяти обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, в том числе из РСЗО "Град".
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.