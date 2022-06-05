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Умер народный артист России Темур Чхеидзе - РИА Новости, 05.06.2022
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Культура
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Умер народный артист России Темур Чхеидзе
Умер народный артист России Темур Чхеидзе - РИА Новости, 05.06.2022
Умер народный артист России Темур Чхеидзе
Известный театральный режиссер Темур Чхеидзе умер на 79-м году жизни, передает телекомпания "Рустави 2". РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T12:54
2022-06-05T13:29
культура
темур чхеидзе
грузия
театр
большой драматический театр товстоногова
санкт-петербург
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ТБИЛИСИ, 5 июн — РИА Новости. Известный театральный режиссер Темур Чхеидзе умер на 79-м году жизни, передает телекомпания "Рустави 2"."Полвека режиссер посвятил театру. Темур Чхеидзе является автором около 80 драматических, оперных и телевизионных спектаклей, в том числе в театре для подростков", — говорится в сообщении.Тимур Чхеидзе родился 18 ноября 1943 года в Тбилиси. Учился в Тбилисском театральном институте, работал режиссером Драматического театра в Зугдиди, Театра юного зрителя и Театра имени Шоты Руставели в Тбилиси.С 1991 года начал работать в Большом драматическом театре имени Товстоногова. Был режиссером-постановщиком, в 2004-м занял пост главного режиссера театра, а с 2007-го стал художественным руководителем. Кроме того, ставил оперные спектакли в Большом и Мариинском театре, в миланской Ла Скала и нью-йоркской Метрополитен-опера.В 1981 году Чхеидзе присвоили звание народного артиста Грузинской ССР, в 1944-м — народного артиста России. Он лауреат Ленинской премии (1986), кавалер российского Ордена Почета и грузинского ордена "Сияние".
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темур чхеидзе, грузия, театр, большой драматический театр товстоногова, санкт-петербург
12:54 05.06.2022 (обновлено: 13:29 05.06.2022)
 
Умер народный артист России Темур Чхеидзе

Умер грузинский режиссер, народный артист России Темур Чхеидзе

© Фото : Государственный Академический Большой Драматический ТеатрТемур Чхеидзе
Темур Чхеидзе - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© Фото : Государственный Академический Большой Драматический Театр
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 5 июн — РИА Новости. Известный театральный режиссер Темур Чхеидзе умер на 79-м году жизни, передает телекомпания "Рустави 2".
"Полвека режиссер посвятил театру. Темур Чхеидзе является автором около 80 драматических, оперных и телевизионных спектаклей, в том числе в театре для подростков", — говорится в сообщении.
Тимур Чхеидзе родился 18 ноября 1943 года в Тбилиси. Учился в Тбилисском театральном институте, работал режиссером Драматического театра в Зугдиди, Театра юного зрителя и Театра имени Шоты Руставели в Тбилиси.
С 1991 года начал работать в Большом драматическом театре имени Товстоногова. Был режиссером-постановщиком, в 2004-м занял пост главного режиссера театра, а с 2007-го стал художественным руководителем. Кроме того, ставил оперные спектакли в Большом и Мариинском театре, в миланской Ла Скала и нью-йоркской Метрополитен-опера.
В 1981 году Чхеидзе присвоили звание народного артиста Грузинской ССР, в 1944-м — народного артиста России. Он лауреат Ленинской премии (1986), кавалер российского Ордена Почета и грузинского ордена "Сияние".
© РИА Новости / Рухкян / Перейти в фотобанкНародный артист России, режиссер-постановщик Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова Темур Чхеидзе и депутат ГД РФ, супруга Анатолия Собчака Людмила Нарусова
Народный артист России, режиссер-постановщик Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова Темур Чхеидзе и депутат ГД РФ, супруга Анатолия Собчака Людмила Нарусова - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / Рухкян
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Народный артист России, режиссер-постановщик Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова Темур Чхеидзе и депутат ГД РФ, супруга Анатолия Собчака Людмила Нарусова
 
КультураТемур ЧхеидзеГрузияТеатрБольшой драматический театр ТовстоноговаСанкт-Петербург
 
 
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