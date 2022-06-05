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Умер народный артист России Темур Чхеидзе

Умер народный артист России Темур Чхеидзе - РИА Новости, 05.06.2022

Умер народный артист России Темур Чхеидзе

Известный театральный режиссер Темур Чхеидзе умер на 79-м году жизни, передает телекомпания "Рустави 2". РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T12:54

2022-06-05T12:54

2022-06-05T13:29

культура

темур чхеидзе

грузия

театр

большой драматический театр товстоногова

санкт-петербург

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ТБИЛИСИ, 5 июн — РИА Новости. Известный театральный режиссер Темур Чхеидзе умер на 79-м году жизни, передает телекомпания "Рустави 2"."Полвека режиссер посвятил театру. Темур Чхеидзе является автором около 80 драматических, оперных и телевизионных спектаклей, в том числе в театре для подростков", — говорится в сообщении.Тимур Чхеидзе родился 18 ноября 1943 года в Тбилиси. Учился в Тбилисском театральном институте, работал режиссером Драматического театра в Зугдиди, Театра юного зрителя и Театра имени Шоты Руставели в Тбилиси.С 1991 года начал работать в Большом драматическом театре имени Товстоногова. Был режиссером-постановщиком, в 2004-м занял пост главного режиссера театра, а с 2007-го стал художественным руководителем. Кроме того, ставил оперные спектакли в Большом и Мариинском театре, в миланской Ла Скала и нью-йоркской Метрополитен-опера.В 1981 году Чхеидзе присвоили звание народного артиста Грузинской ССР, в 1944-м — народного артиста России. Он лауреат Ленинской премии (1986), кавалер российского Ордена Почета и грузинского ордена "Сияние".

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санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

темур чхеидзе, грузия, театр, большой драматический театр товстоногова, санкт-петербург