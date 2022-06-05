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Договоры транспортной экспедиции в Белоруссии будут заключать без конкурса - РИА Новости, 05.06.2022
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Договоры транспортной экспедиции в Белоруссии будут заключать без конкурса
Договоры транспортной экспедиции в Белоруссии будут заключать без конкурса - РИА Новости, 05.06.2022
Договоры транспортной экспедиции в Белоруссии будут заключать без конкурса
В Белоруссии субъекты хозяйствования смогут заключать договоры транспортной экспедиции без проведения процедур закупок, сообщает пресс-служба белорусского... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T17:52
2022-06-05T17:58
экономика
белоруссия
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МИНСК, 5 июн - РИА Новости. В Белоруссии субъекты хозяйствования смогут заключать договоры транспортной экспедиции без проведения процедур закупок, сообщает пресс-служба белорусского правительства."Субъекты хозяйствования смогут заключать договоры транспортной экспедиции без проведения процедур закупок, установленных законодательством. Заключение договоров без конкурса позволит ускорить и дебюрократизировать транспортно-логистические процессы, а также выбирать отечественного перевозчика напрямую", - говорится в сообщении пресс-службы правительства в Telegram-канале.Отмечается, что министерству транспорта уже поручили подготовить соответствующий проект нормативного акта.
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экономика, белоруссия
17:52 05.06.2022 (обновлено: 17:58 05.06.2022)
 
Договоры транспортной экспедиции в Белоруссии будут заключать без конкурса

В Белоруссии разрешили заключать договоры транспортной экспедиции без конкурса

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкДом правительства на площади Независимости в Минске
Дом правительства на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
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МИНСК, 5 июн - РИА Новости. В Белоруссии субъекты хозяйствования смогут заключать договоры транспортной экспедиции без проведения процедур закупок, сообщает пресс-служба белорусского правительства.
"Субъекты хозяйствования смогут заключать договоры транспортной экспедиции без проведения процедур закупок, установленных законодательством. Заключение договоров без конкурса позволит ускорить и дебюрократизировать транспортно-логистические процессы, а также выбирать отечественного перевозчика напрямую", - говорится в сообщении пресс-службы правительства в Telegram-канале.
Отмечается, что министерству транспорта уже поручили подготовить соответствующий проект нормативного акта.
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