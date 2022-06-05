https://ria.ru/20220605/belorussiya-1793306282.html

Договоры транспортной экспедиции в Белоруссии будут заключать без конкурса

Договоры транспортной экспедиции в Белоруссии будут заключать без конкурса - РИА Новости, 05.06.2022

Договоры транспортной экспедиции в Белоруссии будут заключать без конкурса

В Белоруссии субъекты хозяйствования смогут заключать договоры транспортной экспедиции без проведения процедур закупок, сообщает пресс-служба белорусского... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T17:52

2022-06-05T17:52

2022-06-05T17:58

экономика

белоруссия

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МИНСК, 5 июн - РИА Новости. В Белоруссии субъекты хозяйствования смогут заключать договоры транспортной экспедиции без проведения процедур закупок, сообщает пресс-служба белорусского правительства."Субъекты хозяйствования смогут заключать договоры транспортной экспедиции без проведения процедур закупок, установленных законодательством. Заключение договоров без конкурса позволит ускорить и дебюрократизировать транспортно-логистические процессы, а также выбирать отечественного перевозчика напрямую", - говорится в сообщении пресс-службы правительства в Telegram-канале.Отмечается, что министерству транспорта уже поручили подготовить соответствующий проект нормативного акта.

https://radiosputnik.ria.ru/20220603/spetsnaz-1792924208.html

белоруссия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, белоруссия