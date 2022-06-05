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В Азербайджане автобус со школьниками упал в овраг
В Азербайджане автобус со школьниками упал в овраг - РИА Новости, 05.06.2022
В Азербайджане автобус со школьниками упал в овраг
Автобус со школьниками, преподавателями и родителями перевернулся и упал в пропасть в азербайджанском городе Шеки, расположенном примерно в 300 километрах от... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T17:32
2022-06-05T17:32
2022-06-05T17:32
в мире
азербайджан
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БАКУ, 5 июн - РИА Новости. Автобус со школьниками, преподавателями и родителями перевернулся и упал в пропасть в азербайджанском городе Шеки, расположенном примерно в 300 километрах от Баку, есть раненые, передает Sputnik Азербайджан."Автобус марки Isuzu сошел с дороги и упал в овраг. В момент аварии в автобусе кроме водителя находились еще 22 человека - 16 учащихся, 6 педагогов и родителей. Все пассажиры - жители Самухского района", - говорится в сообщении.На место происшествия были немедленно направлены спасатели Службы спасения особого риска.Пострадавшие доставлены в Шекинскую центральную районную больницу.Факт происшествия подтвердили в МЧС республики.
https://ria.ru/20210913/avarii-1749836161.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан
В Азербайджане автобус со школьниками упал в овраг
Автобус со школьниками упал в овраг в азербайджанском городе Шеки, есть раненые
БАКУ, 5 июн - РИА Новости.
Автобус со школьниками, преподавателями и родителями перевернулся и упал в пропасть в азербайджанском городе Шеки, расположенном примерно в 300 километрах от Баку, есть раненые, передает Sputnik Азербайджан
.
"Автобус марки Isuzu сошел с дороги и упал в овраг. В момент аварии в автобусе кроме водителя находились еще 22 человека - 16 учащихся, 6 педагогов и родителей. Все пассажиры - жители Самухского района", - говорится в сообщении.
На место происшествия были немедленно направлены спасатели Службы спасения особого риска.
Пострадавшие доставлены в Шекинскую центральную районную больницу.
Факт происшествия подтвердили в МЧС республики.