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В Азербайджане автобус со школьниками упал в овраг

В Азербайджане автобус со школьниками упал в овраг - РИА Новости, 05.06.2022

В Азербайджане автобус со школьниками упал в овраг

Автобус со школьниками, преподавателями и родителями перевернулся и упал в пропасть в азербайджанском городе Шеки, расположенном примерно в 300 километрах от... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T17:32

2022-06-05T17:32

2022-06-05T17:32

в мире

азербайджан

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БАКУ, 5 июн - РИА Новости. Автобус со школьниками, преподавателями и родителями перевернулся и упал в пропасть в азербайджанском городе Шеки, расположенном примерно в 300 километрах от Баку, есть раненые, передает Sputnik Азербайджан."Автобус марки Isuzu сошел с дороги и упал в овраг. В момент аварии в автобусе кроме водителя находились еще 22 человека - 16 учащихся, 6 педагогов и родителей. Все пассажиры - жители Самухского района", - говорится в сообщении.На место происшествия были немедленно направлены спасатели Службы спасения особого риска.Пострадавшие доставлены в Шекинскую центральную районную больницу.Факт происшествия подтвердили в МЧС республики.

https://ria.ru/20210913/avarii-1749836161.html

азербайджан

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, азербайджан