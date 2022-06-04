09:15 04.06.2022 (обновлено: 09:17 04.06.2022)
СМИ: Зеленский призвал города США разорвать связи с побратимами в России
NYT: Зеленский раскритиковал города США за сохранение связей с побратимами в России
© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский раскритиковал города США за то, что они сохраняют связи с побратимами в России, сообщает американская газета New York Times.
"Зеленский, который выступал перед собранием мэров сразу после вице-президента Камалы Харрис, раскритиковал Чикаго, Джексонвилл, штат Флорида, Портленд, штат Орегон, Сан-Диего и Сан-Хосе, штат Калифорния, за поддержание побратимских связей с российскими (городами - ред.). Он сказал, что эти отношения должны быть разорваны", - пишет издание.
Газета отмечает, что официальные лица Портленда руководствуются заявлением организации Международной ассоциации городов-побратимов, призывающей города не разрывать связи со своими российскими городами-побратимами. Официальные лица в других американских городах, которые назвал Зеленский, не ответили на запросы о комментариях.
В апреле почетный председатель Международной ассоциации городов-побратимов Билл Борум (Bill Boerum) заявил РИА Новости, что организация выступает за сохранение связей между регионами США и России, несмотря на сложную геополитическую ситуацию. При этом Борум уточнил, что правила ассоциации не требуют категоричного исполнения со стороны ее членов и оставляют за ними право принятия самостоятельных решений.
Международная ассоциация городов-побратимов базируется в США и объединяет более 2 тысяч городов из 146 стран. В их число входят порядка 70 российских и 70 американских городов, между которыми установлены побратимские отношения.