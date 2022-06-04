https://ria.ru/20220604/uchastniki-1792873335.html

Участники "Муравьев-Амурский 2030" познакомились с работой ДСК "Приморье"

Участники "Муравьев-Амурский 2030" познакомились с работой ДСК "Приморье" - РИА Новости, 04.06.2022

Участники "Муравьев-Амурский 2030" познакомились с работой ДСК "Приморье"

Участники программы подготовки управленческих кадров "Муравьев-Амурский 2030" познакомились с работой Домостроительного комбината "Приморье", построенного на... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T09:00

2022-06-04T09:00

2022-06-04T09:23

дальневосточный федеральный университет

дальний восток

россия

экономика

муравьев-амурский 2030

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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Участники программы подготовки управленческих кадров "Муравьев-Амурский 2030" познакомились с работой Домостроительного комбината "Приморье", построенного на территории опережающего развития (ТОР) "Надеждинская" по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), сообщает пресс-офис программы.ДСК "Приморье" – самый высокотехнологичный на Дальнем Востоке завод по производству железобетонных изделий для строительства жилой и коммерческой недвижимости. В рамках трека "погружение в регион" участникам программы показали производственные цеха и рассказали о преимуществах индустриальной системы домостроения.По его словам, в планах предприятия - наращивание объемов производства до 150 тысяч квадратных метров недвижимости в год, увеличение штата до 700 человек, работа над масштабным проектом "DNS Сити" и другими."Поразило, что изделия на площадку застройщика можно поставлять полностью готовыми к монтажу, а технология не требует длительных прогревов в зимнее время. Это значит, что работы можно вести круглогодично. Для Якутии, моего региона, где срок строительства является основополагающим, такой подход был бы очень кстати", - поделился впечатлениями участник программы Николай Бочков.Погружение в регион для курсантов "Муравьев – Амурский 2030" - важная составляющая каждого модуля. В течение года обучающиеся побывают в различных регионах ДФО, где познакомятся с работой органов власти, компаний и предприятий.Программа "Муравьев-Амурский 2030" реализуется Минвостокразвития России совместно с КРДВ, при поддержке ДВФУ, РАНХиГС и Московской школы управления Сколково.

https://ria.ru/20220527/port-1791164399.html

https://ria.ru/20220526/uchastniki-1790814392.html

https://ria.ru/20220603/uchastniki-1792812889.html

дальний восток

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

дальневосточный федеральный университет, дальний восток, россия, экономика, муравьев-амурский 2030