https://ria.ru/20220604/uchastniki-1792873335.html
Участники "Муравьев-Амурский 2030" познакомились с работой ДСК "Приморье"
Участники "Муравьев-Амурский 2030" познакомились с работой ДСК "Приморье" - РИА Новости, 04.06.2022
Участники "Муравьев-Амурский 2030" познакомились с работой ДСК "Приморье"
Участники программы подготовки управленческих кадров "Муравьев-Амурский 2030" познакомились с работой Домостроительного комбината "Приморье", построенного на... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T09:00
2022-06-04T09:00
2022-06-04T09:23
дальневосточный федеральный университет
дальний восток
россия
экономика
муравьев-амурский 2030
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792873236_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_64ba743a95f3f7707d1e06dfa02c5e72.jpg
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Участники программы подготовки управленческих кадров "Муравьев-Амурский 2030" познакомились с работой Домостроительного комбината "Приморье", построенного на территории опережающего развития (ТОР) "Надеждинская" по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), сообщает пресс-офис программы.ДСК "Приморье" – самый высокотехнологичный на Дальнем Востоке завод по производству железобетонных изделий для строительства жилой и коммерческой недвижимости. В рамках трека "погружение в регион" участникам программы показали производственные цеха и рассказали о преимуществах индустриальной системы домостроения.По его словам, в планах предприятия - наращивание объемов производства до 150 тысяч квадратных метров недвижимости в год, увеличение штата до 700 человек, работа над масштабным проектом "DNS Сити" и другими."Поразило, что изделия на площадку застройщика можно поставлять полностью готовыми к монтажу, а технология не требует длительных прогревов в зимнее время. Это значит, что работы можно вести круглогодично. Для Якутии, моего региона, где срок строительства является основополагающим, такой подход был бы очень кстати", - поделился впечатлениями участник программы Николай Бочков.Погружение в регион для курсантов "Муравьев – Амурский 2030" - важная составляющая каждого модуля. В течение года обучающиеся побывают в различных регионах ДФО, где познакомятся с работой органов власти, компаний и предприятий.Программа "Муравьев-Амурский 2030" реализуется Минвостокразвития России совместно с КРДВ, при поддержке ДВФУ, РАНХиГС и Московской школы управления Сколково.
https://ria.ru/20220527/port-1791164399.html
https://ria.ru/20220526/uchastniki-1790814392.html
https://ria.ru/20220603/uchastniki-1792812889.html
дальний восток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792873236_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0e879e78aa17642089b78f022a928c46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальневосточный федеральный университет, дальний восток, россия, экономика, муравьев-амурский 2030
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Участники программы подготовки управленческих кадров "Муравьев-Амурский 2030" познакомились с работой Домостроительного комбината "Приморье", построенного на территории опережающего развития (ТОР) "Надеждинская" по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), сообщает пресс-офис программы.
ДСК "Приморье" – самый высокотехнологичный на Дальнем Востоке
завод по производству железобетонных изделий для строительства жилой и коммерческой недвижимости. В рамках трека "погружение в регион" участникам программы показали производственные цеха и рассказали о преимуществах индустриальной системы домостроения.
"Любой интерес к нашему предприятию мы только приветствуем, особенно, когда этот интерес проявляют молодые специалисты, будущие управленцы, которые в скором времени наверняка начнут участвовать в формировании повестки развития Дальнего Востока. Было приятно общаться с молодыми, но уже разбирающимися в специфике региона людьми. Участники задавали много вопросов, касающихся как непосредственно производства, технологии изготовления железобетонных изделий для строительства комфортного жилья, так и экономических аспектов бизнеса, охраны труда, менеджмента", - приводятся в сообщении слова директора ДСК Павла Леганова.
По его словам, в планах предприятия - наращивание объемов производства до 150 тысяч квадратных метров недвижимости в год, увеличение штата до 700 человек, работа над масштабным проектом "DNS Сити" и другими.
"Поразило, что изделия на площадку застройщика можно поставлять полностью готовыми к монтажу, а технология не требует длительных прогревов в зимнее время. Это значит, что работы можно вести круглогодично. Для Якутии, моего региона, где срок строительства является основополагающим, такой подход был бы очень кстати", - поделился впечатлениями участник программы Николай Бочков.
Погружение в регион для курсантов "Муравьев – Амурский 2030" - важная составляющая каждого модуля. В течение года обучающиеся побывают в различных регионах ДФО, где познакомятся с работой органов власти, компаний и предприятий.
Программа "Муравьев-Амурский 2030" реализуется Минвостокразвития России
совместно с КРДВ
, при поддержке ДВФУ
, РАНХиГС и Московской школы управления Сколково
.