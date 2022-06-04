09:44 04.06.2022 (обновлено: 10:03 04.06.2022)
В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки
По подозрению в убийстве девушки в Подмосковье задержали ее несовершеннолетнего знакомого
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Правоохранители задержали подростка, подозреваемого в убийстве 17-летней девушки, тело которой нашли накануне в заброшенном здании в подмосковном селе Немчиновка, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
В пятницу вечером в селе Немчиновка в заброшенном здании нашли тело 17-летней девочки. Ряд Telegram-каналов сообщал, что убитая - дочь замминистра строительства Подмосковья Марата Сибатулина.
"Задержан 17-летний подросток, подозреваемый в убийстве сверстницы (ч.1 ст.105 УК РФ)", - сказала Врадий.
Предварительно установлено, что школьница гуляла со сверстниками, а когда она осталась наедине с одним из них, они поссорились. В результате подросток нанес потерпевшей множество ножевых ранений и скрылся.
Врадий добавила, что юношу уже допросили. Кроме того, по делу назначены судебно-медицинская, генетическая и трасологическая экспертизы. Запланированы очные ставки и допрос свидетелей.
"В дальнейшем следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавила она.