https://ria.ru/20220604/ubiystvo-1793088748.html

В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки

В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки - РИА Новости, 04.06.2022

В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки

Правоохранители задержали подростка, подозреваемого в убийстве 17-летней девушки, тело которой нашли накануне в заброшенном здании в подмосковном селе... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T09:44

2022-06-04T09:44

2022-06-04T10:03

происшествия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Правоохранители задержали подростка, подозреваемого в убийстве 17-летней девушки, тело которой нашли накануне в заброшенном здании в подмосковном селе Немчиновка, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.В пятницу вечером в селе Немчиновка в заброшенном здании нашли тело 17-летней девочки. Ряд Telegram-каналов сообщал, что убитая - дочь замминистра строительства Подмосковья Марата Сибатулина.Предварительно установлено, что школьница гуляла со сверстниками, а когда она осталась наедине с одним из них, они поссорились. В результате подросток нанес потерпевшей множество ножевых ранений и скрылся.Врадий добавила, что юношу уже допросили. Кроме того, по делу назначены судебно-медицинская, генетическая и трасологическая экспертизы. Запланированы очные ставки и допрос свидетелей."В дальнейшем следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавила она.

https://ria.ru/20220603/ubiystvo-1792782191.html

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)