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В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки - РИА Новости, 04.06.2022
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В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки
В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки - РИА Новости, 04.06.2022
В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки
Правоохранители задержали подростка, подозреваемого в убийстве 17-летней девушки, тело которой нашли накануне в заброшенном здании в подмосковном селе... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T09:44
2022-06-04T10:03
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Правоохранители задержали подростка, подозреваемого в убийстве 17-летней девушки, тело которой нашли накануне в заброшенном здании в подмосковном селе Немчиновка, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.В пятницу вечером в селе Немчиновка в заброшенном здании нашли тело 17-летней девочки. Ряд Telegram-каналов сообщал, что убитая - дочь замминистра строительства Подмосковья Марата Сибатулина.Предварительно установлено, что школьница гуляла со сверстниками, а когда она осталась наедине с одним из них, они поссорились. В результате подросток нанес потерпевшей множество ножевых ранений и скрылся.Врадий добавила, что юношу уже допросили. Кроме того, по делу назначены судебно-медицинская, генетическая и трасологическая экспертизы. Запланированы очные ставки и допрос свидетелей."В дальнейшем следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавила она.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
09:44 04.06.2022 (обновлено: 10:03 04.06.2022)
 
В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки

По подозрению в убийстве девушки в Подмосковье задержали ее несовершеннолетнего знакомого

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Правоохранители задержали подростка, подозреваемого в убийстве 17-летней девушки, тело которой нашли накануне в заброшенном здании в подмосковном селе Немчиновка, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
В пятницу вечером в селе Немчиновка в заброшенном здании нашли тело 17-летней девочки. Ряд Telegram-каналов сообщал, что убитая - дочь замминистра строительства Подмосковья Марата Сибатулина.
"Задержан 17-летний подросток, подозреваемый в убийстве сверстницы (ч.1 ст.105 УК РФ)", - сказала Врадий.
Предварительно установлено, что школьница гуляла со сверстниками, а когда она осталась наедине с одним из них, они поссорились. В результате подросток нанес потерпевшей множество ножевых ранений и скрылся.
Врадий добавила, что юношу уже допросили. Кроме того, по делу назначены судебно-медицинская, генетическая и трасологическая экспертизы. Запланированы очные ставки и допрос свидетелей.
"В дальнейшем следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавила она.
Задержание - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
Вчера, 08:16
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