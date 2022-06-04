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Более 35 миллионов однолетних цветов высадят в Москве летом
Более 35 миллионов однолетних цветов высадят в Москве летом - РИА Новости, 04.06.2022
Более 35 миллионов однолетних цветов высадят в Москве летом
Летом в столице высадят более 35 миллионов однолетних цветов, среди них петунии, бегонии и цинерарии, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T10:10
2022-06-04T10:10
2022-06-04T10:10
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
кутузовский проспект
новый арбат
большой театр
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Летом в столице высадят более 35 миллионов однолетних цветов, среди них петунии, бегонии и цинерарии, сообщается на сайте мэра столицы."Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к обновлению цветников во дворах, скверах, парках, на площадях и набережных, вдоль основных магистралей. В ближайшее время вместо отцветающих виол и тюльпанов на клумбы высадят более 35 миллионов однолетников. Среди них петунии, бегонии и цинерарии", — приводятся слова заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.К новому сезону в теплицах ГБУ "Озеленение" вырастили цветы более чем 150 сортов. На клумбах появится свыше 25 разновидностей петунии, которая хорошо переносит изменения погоды и долго цветет. Также украшением станут 25 сортов бегонии. Морозостойкая цинерария будет украшать цветники до первых заморозков.Подчёркивается, что в этом году общая площадь городских клумб составляет 880 тысяч квадратных метров. Самые большие и красивые традиционно оформили на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на улице Новый Арбат, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе.
https://ria.ru/20220414/petuniya-1783529927.html
москва
кутузовский проспект
новый арбат
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, кутузовский проспект, новый арбат, большой театр
Более 35 миллионов однолетних цветов высадят в Москве летом
Заммэра Бирюков: в Москве летом высадят более 35 миллионов однолетних цветов