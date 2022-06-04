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Более 35 миллионов однолетних цветов высадят в Москве летом

Более 35 миллионов однолетних цветов высадят в Москве летом - РИА Новости, 04.06.2022

Более 35 миллионов однолетних цветов высадят в Москве летом

Летом в столице высадят более 35 миллионов однолетних цветов, среди них петунии, бегонии и цинерарии, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T10:10

2022-06-04T10:10

2022-06-04T10:10

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

кутузовский проспект

новый арбат

большой театр

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Летом в столице высадят более 35 миллионов однолетних цветов, среди них петунии, бегонии и цинерарии, сообщается на сайте мэра столицы."Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к обновлению цветников во дворах, скверах, парках, на площадях и набережных, вдоль основных магистралей. В ближайшее время вместо отцветающих виол и тюльпанов на клумбы высадят более 35 миллионов однолетников. Среди них петунии, бегонии и цинерарии", — приводятся слова заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.К новому сезону в теплицах ГБУ "Озеленение" вырастили цветы более чем 150 сортов. На клумбах появится свыше 25 разновидностей петунии, которая хорошо переносит изменения погоды и долго цветет. Также украшением станут 25 сортов бегонии. Морозостойкая цинерария будет украшать цветники до первых заморозков.Подчёркивается, что в этом году общая площадь городских клумб составляет 880 тысяч квадратных метров. Самые большие и красивые традиционно оформили на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на улице Новый Арбат, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе.

https://ria.ru/20220414/petuniya-1783529927.html

москва

кутузовский проспект

новый арбат

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, кутузовский проспект, новый арбат, большой театр