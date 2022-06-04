https://ria.ru/20220604/spetsoperatsiya-1793109471.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.06.2022
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.06.2022
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T14:05
2022-06-04T14:05
2022-06-04T14:08
инфографика
украина
россия
спецоперация
донецкая народная республика
луганская народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 4 июня 2022 годаЗа минувшие сутки подразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжили наступление. Союзные части взяли под контроль Сосновое и Брусовку, вели бои за освобождение Лисичанска и Святогорска, зачищали территорию северодонецкого завода "Азот". В Мариуполе начал работу Международный противоминный центр ВС РФ. Его специалисты приступили к активной фазе разминирования гражданских объектов города.Параллельно российские войска ликвидировали военные объекты украинской армии. Было уничтожено 35 пунктов управления противника, шесть складов боеприпасов, 623 района сосредоточения живой силы и техники. Нанесен удар по центру артиллерийской подготовки, где иностранные инструкторы обучали военнослужащих ВСУ. Фронтовая авиация и средства противовоздушной обороны сбили военно-транспортный самолет и 17 беспилотников.За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 16 аэродромов, 187 самолетов, 129 вертолетов, 1104 беспилотника, 328 зенитных ракетных комплексов, 466 реактивных систем залпового огня, 3406 танков и других бронемашин, 1769 орудий полевой артиллерии и 3405 единиц автомобильной техники.
украина
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, спецоперация, донецкая народная республика, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донбасс, инфографика
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 4 июня 2022 года
За минувшие сутки подразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжили наступление. Союзные части взяли под контроль Сосновое и Брусовку, вели бои за освобождение Лисичанска и Святогорска, зачищали территорию северодонецкого завода "Азот". В Мариуполе начал работу Международный противоминный центр ВС РФ. Его специалисты приступили к активной фазе разминирования гражданских объектов города.
Параллельно российские войска ликвидировали военные объекты украинской армии. Было уничтожено 35 пунктов управления противника, шесть складов боеприпасов, 623 района сосредоточения живой силы и техники. Нанесен удар по центру артиллерийской подготовки, где иностранные инструкторы обучали военнослужащих ВСУ. Фронтовая авиация и средства противовоздушной обороны сбили военно-транспортный самолет и 17 беспилотников.
За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 16 аэродромов, 187 самолетов, 129 вертолетов, 1104 беспилотника, 328 зенитных ракетных комплексов, 466 реактивных систем залпового огня, 3406 танков и других бронемашин, 1769 орудий полевой артиллерии и 3405 единиц автомобильной техники.