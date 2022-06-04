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Сеславинский представил альбом "Нижегородская сюита" на "Красной площади" - РИА Новости, 04.06.2022
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Культура
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Сеславинский представил альбом "Нижегородская сюита" на "Красной площади"
Сеславинский представил альбом "Нижегородская сюита" на "Красной площади" - РИА Новости, 04.06.2022
Сеславинский представил альбом "Нижегородская сюита" на "Красной площади"
Общественный и интернет-деятель, исследователь книжной культуры, библиофил Михаил Сеславинский презентовал в ходе фестиваля "Красная площадь" в Москве... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T17:28
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культура
литература
москва
книжный фестиваль "красная площадь"
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МОСКВА, 4 июня - РИА Новости. Общественный и интернет-деятель, исследователь книжной культуры, библиофил Михаил Сеславинский презентовал в ходе фестиваля "Красная площадь" в Москве альбом-каталог "Нижегородская сюита. Мотивы родной земли в собрании Михаила Сеславинского", передаёт корреспондент РИА Новости.Книжный фестиваль "Красная площадь" проводится ежегодно на Красной площади в Москве с 2015 года, он приурочен ко дню рождения Александра Пушкина.Агентство РИА Новости и радио Sputnik выступают информационными партнерами VIII Книжного фестиваля "Красная площадь" (3-6 июня 2022 года).
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литература, москва, книжный фестиваль "красная площадь"
17:28 04.06.2022 (обновлено: 17:29 04.06.2022)
 
Сеславинский представил альбом "Нижегородская сюита" на "Красной площади"

Библиофил Сеславинский представил альбом "Нижегородская сюита" на "Красной площади"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМихаил Сеславинский
Михаил Сеславинский - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Михаил Сеславинский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июня - РИА Новости. Общественный и интернет-деятель, исследователь книжной культуры, библиофил Михаил Сеславинский презентовал в ходе фестиваля "Красная площадь" в Москве альбом-каталог "Нижегородская сюита. Мотивы родной земли в собрании Михаила Сеславинского", передаёт корреспондент РИА Новости.
"В моем собрании "осколки прошлого" трансформировались в коллекцию-альбом. Мы работали полгода над этим альбомом… получилась целая история… Это дань памяти нашей семье", - сказал он.
Книжный фестиваль "Красная площадь" проводится ежегодно на Красной площади в Москве с 2015 года, он приурочен ко дню рождения Александра Пушкина.
Агентство РИА Новости и радио Sputnik выступают информационными партнерами VIII Книжного фестиваля "Красная площадь" (3-6 июня 2022 года).
VIII книжный фестиваль Красная площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
Вчера, 14:58Культура
Открытие книжного фестиваля "Красная площадь" состоялось в Москве
 
КультураЛитератураМоскваКнижный фестиваль "Красная площадь"
 
 
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