https://ria.ru/20220604/seslavinskiy-1793167953.html
Сеславинский представил альбом "Нижегородская сюита" на "Красной площади"
Сеславинский представил альбом "Нижегородская сюита" на "Красной площади" - РИА Новости, 04.06.2022
Сеславинский представил альбом "Нижегородская сюита" на "Красной площади"
Общественный и интернет-деятель, исследователь книжной культуры, библиофил Михаил Сеславинский презентовал в ходе фестиваля "Красная площадь" в Москве... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T17:28
2022-06-04T17:28
2022-06-04T17:29
культура
литература
москва
книжный фестиваль "красная площадь"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155278/54/1552785467_0:171:2048:1323_1920x0_80_0_0_4e32712e69748903b82244545e51ad00.jpg
МОСКВА, 4 июня - РИА Новости. Общественный и интернет-деятель, исследователь книжной культуры, библиофил Михаил Сеславинский презентовал в ходе фестиваля "Красная площадь" в Москве альбом-каталог "Нижегородская сюита. Мотивы родной земли в собрании Михаила Сеславинского", передаёт корреспондент РИА Новости.Книжный фестиваль "Красная площадь" проводится ежегодно на Красной площади в Москве с 2015 года, он приурочен ко дню рождения Александра Пушкина.Агентство РИА Новости и радио Sputnik выступают информационными партнерами VIII Книжного фестиваля "Красная площадь" (3-6 июня 2022 года).
https://ria.ru/20220603/knigi-1792911400.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155278/54/1552785467_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_4ecdc9d5d95fe4bffdd15f315c773ec2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
литература, москва, книжный фестиваль "красная площадь"
17:28 04.06.2022 (обновлено: 17:29 04.06.2022)
Сеславинский представил альбом "Нижегородская сюита" на "Красной площади"
Библиофил Сеславинский представил альбом "Нижегородская сюита" на "Красной площади"