https://ria.ru/20220604/seslavinskiy-1793167953.html

Сеславинский представил альбом "Нижегородская сюита" на "Красной площади"

Сеславинский представил альбом "Нижегородская сюита" на "Красной площади" - РИА Новости, 04.06.2022

Сеславинский представил альбом "Нижегородская сюита" на "Красной площади"

Общественный и интернет-деятель, исследователь книжной культуры, библиофил Михаил Сеславинский презентовал в ходе фестиваля "Красная площадь" в Москве... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T17:28

2022-06-04T17:28

2022-06-04T17:29

культура

литература

москва

книжный фестиваль "красная площадь"

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МОСКВА, 4 июня - РИА Новости. Общественный и интернет-деятель, исследователь книжной культуры, библиофил Михаил Сеславинский презентовал в ходе фестиваля "Красная площадь" в Москве альбом-каталог "Нижегородская сюита. Мотивы родной земли в собрании Михаила Сеславинского", передаёт корреспондент РИА Новости.Книжный фестиваль "Красная площадь" проводится ежегодно на Красной площади в Москве с 2015 года, он приурочен ко дню рождения Александра Пушкина.Агентство РИА Новости и радио Sputnik выступают информационными партнерами VIII Книжного фестиваля "Красная площадь" (3-6 июня 2022 года).

https://ria.ru/20220603/knigi-1792911400.html

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

литература, москва, книжный фестиваль "красная площадь"