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В Петербурге задержали шеф-повара из Японии, истязавшего приемных детей - РИА Новости, 04.06.2022
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В Петербурге задержали шеф-повара из Японии, истязавшего приемных детей
В Петербурге задержали шеф-повара из Японии, истязавшего приемных детей - РИА Новости, 04.06.2022
В Петербурге задержали шеф-повара из Японии, истязавшего приемных детей
В Петербурге задержали шеф-повара из Японии, который истязал своих приемных детей, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T16:11
2022-06-04T16:11
происшествия
санкт-петербург
япония
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. В Петербурге задержали шеф-повара из Японии, который истязал своих приемных детей, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.С заявлением об истязаниях сообщила в полицию его жена и мать троих детей возрастом от 14 до 17 лет."Гражданка обратилась с заявлением о том, что с 2017 года в снимаемой под наем квартире ее 52-летний муж совершал истязание, то есть причинял физическое насилие в отношении ее детей 2005-2008 годов рождения. Злоумышленник задержан на основании ст. 91 УПК РФ", - говорится в сообщении пресс-службы регионального главка.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, знакомый с ситуацией, гражданин Японии заставлял детей стоять на коленях по восемь часов за любую провинность, при этом смотреть в одну точку и держать вытянутыми руки, отлучаться в туалет было нельзя. После того, как он стал их наказывать в присутствии матери, она заявила в полицию. Также, по информации источника, в семье все очень боялись мужчину, а дети были переведены на домашнюю форму обучения."Он известный шеф-повар и работает в японском ресторане пятизвездочного отеля в Петербурге известной международной сети", - сообщил источник.Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ (истязание). Прокуратура Красногвардейского района взяла на контроль расследование уголовного дела.
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происшествия, санкт-петербург, япония, россия
16:11 04.06.2022
 
В Петербурге задержали шеф-повара из Японии, истязавшего приемных детей

По подозрению в истязании приемных детей в Петербурге задержали шеф-повара из Японии

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. В Петербурге задержали шеф-повара из Японии, который истязал своих приемных детей, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
С заявлением об истязаниях сообщила в полицию его жена и мать троих детей возрастом от 14 до 17 лет.
"Гражданка обратилась с заявлением о том, что с 2017 года в снимаемой под наем квартире ее 52-летний муж совершал истязание, то есть причинял физическое насилие в отношении ее детей 2005-2008 годов рождения. Злоумышленник задержан на основании ст. 91 УПК РФ", - говорится в сообщении пресс-службы регионального главка.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, знакомый с ситуацией, гражданин Японии заставлял детей стоять на коленях по восемь часов за любую провинность, при этом смотреть в одну точку и держать вытянутыми руки, отлучаться в туалет было нельзя. После того, как он стал их наказывать в присутствии матери, она заявила в полицию. Также, по информации источника, в семье все очень боялись мужчину, а дети были переведены на домашнюю форму обучения.
"Он известный шеф-повар и работает в японском ресторане пятизвездочного отеля в Петербурге известной международной сети", - сообщил источник.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ (истязание). Прокуратура Красногвардейского района взяла на контроль расследование уголовного дела.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
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