Рейтинг@Mail.ru
В Витебской области сняли запрет на вывоз продуктов в Литву и Латвию - РИА Новости, 04.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220604/produkty-1793165401.html
В Витебской области сняли запрет на вывоз продуктов в Литву и Латвию
В Витебской области сняли запрет на вывоз продуктов в Литву и Латвию - РИА Новости, 04.06.2022
В Витебской области сняли запрет на вывоз продуктов в Литву и Латвию
Власти Витебской области Белоруссии сняли запрет на вывоз продуктов питания для физических лиц, выезжающих в Литву и Латвию, до конца 2022 года, передает... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T17:18
2022-06-04T17:18
в мире
белоруссия
витебская область
литва
латвия
еда
продукты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577412819_140:475:2937:2048_1920x0_80_0_0_e83b45bb34ef01b56f315ae43527e6e8.jpg
МИНСК, 4 июн - РИА Новости. Власти Витебской области Белоруссии сняли запрет на вывоз продуктов питания для физических лиц, выезжающих в Литву и Латвию, до конца 2022 года, передает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на соответствующее решение Витебского облисполкома.Как сообщает издание, ранее белорусское правительство ограничило физическим лицам вывоз за пределы ЕАЭС таких товаров, как, в частности, мука, гречка, рис, овсянка, манка, перловка, пшено, макаронные изделия, растительное масло, сахар, соль, мясные, молочные и рыбные консервы. Этих продуктов можно было вывозить не более килограмма, литра или трех банок, а в случае муки — двух килограммов."Определить, что запрет на вывоз физическими лицами из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС товаров для личного пользования по перечню и в количестве согласно приложению к постановлению Совмина от 12 апреля 2022 года №224 не распространяется на товары, приобретенные физлицами, в случае их вывоза из Беларуси в Латвию, Литву в срок по 31 декабря 2022 года", - говорится в документе, текст которого приводит агентство.Отмечается, что ранее власти Витебской области уже разрешали физлицам вывозить продукты без ограничений до 15 мая, а теперь такая возможность продлена для них до конца этого года. Власти Гродненской области также разрешили вывозить продукты из Белоруссии без ограничений до конца этого года, сообщает агентство.
https://ria.ru/20220424/lukashenko-1785166278.html
белоруссия
витебская область
литва
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577412819_363:0:2905:1907_1920x0_80_0_0_c6eab07f4c972a4335cf9feacf2af0a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, витебская область, литва, латвия, еда, продукты
17:18 04.06.2022
 
В Витебской области сняли запрет на вывоз продуктов в Литву и Латвию

В Витебской области сняли запрет на вывоз продуктов в Литву и Латвию до конца года

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПогранпереход "Григоровщина" на белорусско-латвийской границе
Погранпереход Григоровщина на белорусско-латвийской границе - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Погранпереход "Григоровщина" на белорусско-латвийской границе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 4 июн - РИА Новости. Власти Витебской области Белоруссии сняли запрет на вывоз продуктов питания для физических лиц, выезжающих в Литву и Латвию, до конца 2022 года, передает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на соответствующее решение Витебского облисполкома.
Как сообщает издание, ранее белорусское правительство ограничило физическим лицам вывоз за пределы ЕАЭС таких товаров, как, в частности, мука, гречка, рис, овсянка, манка, перловка, пшено, макаронные изделия, растительное масло, сахар, соль, мясные, молочные и рыбные консервы. Этих продуктов можно было вывозить не более килограмма, литра или трех банок, а в случае муки — двух килограммов.
"Определить, что запрет на вывоз физическими лицами из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС товаров для личного пользования по перечню и в количестве согласно приложению к постановлению Совмина от 12 апреля 2022 года №224 не распространяется на товары, приобретенные физлицами, в случае их вывоза из Беларуси в Латвию, Литву в срок по 31 декабря 2022 года", - говорится в документе, текст которого приводит агентство.
Отмечается, что ранее власти Витебской области уже разрешали физлицам вывозить продукты без ограничений до 15 мая, а теперь такая возможность продлена для них до конца этого года. Власти Гродненской области также разрешили вывозить продукты из Белоруссии без ограничений до конца этого года, сообщает агентство.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
24 апреля, 13:18
Лукашенко заявил, что поляки, литовцы и латыши просятся за гречкой и солью
 
В миреБелоруссияВитебская областьЛитваЛатвияЕдаПродукты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала