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В Витебской области сняли запрет на вывоз продуктов в Литву и Латвию

В Витебской области сняли запрет на вывоз продуктов в Литву и Латвию - РИА Новости, 04.06.2022

В Витебской области сняли запрет на вывоз продуктов в Литву и Латвию

Власти Витебской области Белоруссии сняли запрет на вывоз продуктов питания для физических лиц, выезжающих в Литву и Латвию, до конца 2022 года, передает... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T17:18

2022-06-04T17:18

2022-06-04T17:18

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МИНСК, 4 июн - РИА Новости. Власти Витебской области Белоруссии сняли запрет на вывоз продуктов питания для физических лиц, выезжающих в Литву и Латвию, до конца 2022 года, передает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на соответствующее решение Витебского облисполкома.Как сообщает издание, ранее белорусское правительство ограничило физическим лицам вывоз за пределы ЕАЭС таких товаров, как, в частности, мука, гречка, рис, овсянка, манка, перловка, пшено, макаронные изделия, растительное масло, сахар, соль, мясные, молочные и рыбные консервы. Этих продуктов можно было вывозить не более килограмма, литра или трех банок, а в случае муки — двух килограммов."Определить, что запрет на вывоз физическими лицами из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС товаров для личного пользования по перечню и в количестве согласно приложению к постановлению Совмина от 12 апреля 2022 года №224 не распространяется на товары, приобретенные физлицами, в случае их вывоза из Беларуси в Латвию, Литву в срок по 31 декабря 2022 года", - говорится в документе, текст которого приводит агентство.Отмечается, что ранее власти Витебской области уже разрешали физлицам вывозить продукты без ограничений до 15 мая, а теперь такая возможность продлена для них до конца этого года. Власти Гродненской области также разрешили вывозить продукты из Белоруссии без ограничений до конца этого года, сообщает агентство.

https://ria.ru/20220424/lukashenko-1785166278.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, витебская область, литва, латвия, еда, продукты