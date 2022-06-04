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В центре Тюмени потушили пожар на автобазе
В центре Тюмени потушили пожар на автобазе - РИА Новости, 04.06.2022
В центре Тюмени потушили пожар на автобазе
Пожар в административном трехэтажном здании на улице Ялуторовской, 33 в Тюмени ликвидирован, причины его возникновения и ущерб устанавливаются, сообщает... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T10:15
2022-06-04T10:15
2022-06-04T10:16
происшествия
тюмень
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ТЮМЕНЬ, 4 июн – РИА Новости. Пожар в административном трехэтажном здании на улице Ялуторовской, 33 в Тюмени ликвидирован, причины его возникновения и ущерб устанавливаются, сообщает пресс-служба регионального ГУМЧС.Пожар произошёл в здании автобазы Тюменской облдумы, которое находится в центре города и соседствует с исправительной колонией. Сообщение о пожаре поступило в 8.33 (время местное), через два часа его удалось локализовать на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Погибших и пострадавших нет."Пожар ликвидирован. Причины и ущерб устанавливаются", - сообщили в пресс-службе ГУМЧС.Ранее сообщалось, что из боксов автобазы были эвакуированы около 30 транспортных средств, 13 кислородных и два газовых баллона.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тюмень
10:15 04.06.2022 (обновлено: 10:16 04.06.2022)
В центре Тюмени потушили пожар на автобазе
Пожар в здании автобазы Тюменской облдумы потушили, пострадавших нет
ТЮМЕНЬ, 4 июн – РИА Новости.
Пожар в административном трехэтажном здании на улице Ялуторовской, 33 в Тюмени ликвидирован, причины его возникновения и ущерб устанавливаются, сообщает
пресс-служба регионального ГУМЧС.
Пожар произошёл в здании автобазы Тюменской облдумы, которое находится в центре города и соседствует с исправительной колонией. Сообщение о пожаре поступило в 8.33 (время местное), через два часа его удалось локализовать на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.
"Пожар ликвидирован. Причины и ущерб устанавливаются", - сообщили в пресс-службе ГУМЧС.
Ранее сообщалось, что из боксов автобазы были эвакуированы около 30 транспортных средств, 13 кислородных и два газовых баллона.