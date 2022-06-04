https://ria.ru/20220604/pozhar-1793083788.html

В центре Тюмени локализовали пожар на автобазе

В центре Тюмени локализовали пожар на автобазе - РИА Новости, 04.06.2022

В центре Тюмени локализовали пожар на автобазе

Пожар в административном трехэтажном здании на улице Ялуторовской, 33 в Тюмени локализован, сведений о погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T09:05

2022-06-04T09:05

2022-06-04T09:56

происшествия

тюмень

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ТЮМЕНЬ, 4 июн – РИА Новости. Пожар в административном трехэтажном здании на улице Ялуторовской, 33 в Тюмени локализован, сведений о погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального ГУМЧС.Пожар произошёл в здании автобазы Тюменской облдумы, которое находится в центре города и соседствует с исправительной колонией. Сообщение о пожаре поступило в 8.33 (время местное)."Пожар на улице Ялуторовская, 33 локализован на площади 1500 квадратных метров. На месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения. Сведений о погибших и пострадавших к данной минуте не поступало. Из зоны воздействия опасных факторов пожара эвакуировано 30 автомобилей, 13 кислородных и два газовых баллона", - говорится в сообщении.Дежурство оперативных служб города на месте пожара продолжается, задействованы в том числе полиция, скорая помощь, угрозы перехода на соседние территории нет. Сейчас пожарные ведут проливку конструкций здания, сообщил РИА Новости сотрудник единого центра оперативного реагирования Тюмени.

тюмень

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тюмень