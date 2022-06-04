Рейтинг@Mail.ru
﻿В Тюмени загорелась автобаза - РИА Новости, 04.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220604/pozhar-1793080532.html
﻿В Тюмени загорелась автобаза
﻿В Тюмени загорелась автобаза - РИА Новости, 04.06.2022
﻿В Тюмени загорелась автобаза
Возгорание произошло в административном 3-этажном здании на улице Ялуторовской, 33 в Тюмени, сведений о погибших и пострадавших не поступало, сообщает... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T08:15
2022-06-04T09:55
происшествия
тюмень
тюменская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/04/1793090987_0:53:1280:773_1920x0_80_0_0_e7a8f3472b80efc5636ee825d0a634a9.jpg
ТЮМЕНЬ, 4 июн – РИА Новости. Возгорание произошло в административном 3-этажном здании на улице Ялуторовской, 33 в Тюмени, сведений о погибших и пострадавших не поступало, сообщает пресс-служба регионального ГУМЧС.Горящее здание находится в центре города и соседствует с исправительной колонией. Сообщение о пожаре поступило в 8.33 (время местное)."Здание 3-этажное размерами 20х150 м. Горит кровля. На месте работают 20 единиц техники, задействовано порядка 70 человек Главного управления МЧС России по Тюменской области. Сведений о погибших и пострадавших не поступало. Пожарно-спасательными подразделениями эвакуировано 13 рядом припаркованных со зданием автомобилей", - сообщает пресс-служба ГУМЧС.Пожар произошел на территории автобазы облдумы, из боксов эвакуировано около 30 транспортных средств, сообщил РИА Новости сотрудник Единого центра оперативного реагирования Тюмени.Все оперативные службы задействованы на ликвидации пожара, в том числе полиция, скорая помощь, СУЭНКО, угрозы перехода на соседние территории нет.
https://ria.ru/20200125/1563857134.html
тюмень
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/04/1793090987_56:0:1224:876_1920x0_80_0_0_aba4f2c7c65a552bf6b746fbf8910aaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тюмень, тюменская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
08:15 04.06.2022 (обновлено: 09:55 04.06.2022)
 
﻿В Тюмени загорелась автобаза

﻿Кровля загорелась на здании автобазы в центре Тюмени

© Фото : ГУ МЧС по Тюменской областиПожар на автобазе в Тюмени
Пожар на автобазе в Тюмени - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© Фото : ГУ МЧС по Тюменской области
Пожар на автобазе в Тюмени
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 4 июн – РИА Новости. Возгорание произошло в административном 3-этажном здании на улице Ялуторовской, 33 в Тюмени, сведений о погибших и пострадавших не поступало, сообщает пресс-служба регионального ГУМЧС.
Горящее здание находится в центре города и соседствует с исправительной колонией. Сообщение о пожаре поступило в 8.33 (время местное).
"Здание 3-этажное размерами 20х150 м. Горит кровля. На месте работают 20 единиц техники, задействовано порядка 70 человек Главного управления МЧС России по Тюменской области. Сведений о погибших и пострадавших не поступало. Пожарно-спасательными подразделениями эвакуировано 13 рядом припаркованных со зданием автомобилей", - сообщает пресс-служба ГУМЧС.
Пожар произошел на территории автобазы облдумы, из боксов эвакуировано около 30 транспортных средств, сообщил РИА Новости сотрудник Единого центра оперативного реагирования Тюмени.
Все оперативные службы задействованы на ликвидации пожара, в том числе полиция, скорая помощь, СУЭНКО, угрозы перехода на соседние территории нет.
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 25.01.2020
25 января 2020, 08:32
Под Астраханью на автобазе произошел крупный пожар на 1500 "квадратов"
 
ПроисшествияТюменьТюменская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала