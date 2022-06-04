https://ria.ru/20220604/pozhar-1793080532.html
В Тюмени загорелась автобаза
В Тюмени загорелась автобаза - РИА Новости, 04.06.2022
В Тюмени загорелась автобаза
Возгорание произошло в административном 3-этажном здании на улице Ялуторовской, 33 в Тюмени, сведений о погибших и пострадавших не поступало, сообщает... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T08:15
2022-06-04T08:15
2022-06-04T09:55
происшествия
тюмень
тюменская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ТЮМЕНЬ, 4 июн – РИА Новости. Возгорание произошло в административном 3-этажном здании на улице Ялуторовской, 33 в Тюмени, сведений о погибших и пострадавших не поступало, сообщает пресс-служба регионального ГУМЧС.Горящее здание находится в центре города и соседствует с исправительной колонией. Сообщение о пожаре поступило в 8.33 (время местное)."Здание 3-этажное размерами 20х150 м. Горит кровля. На месте работают 20 единиц техники, задействовано порядка 70 человек Главного управления МЧС России по Тюменской области. Сведений о погибших и пострадавших не поступало. Пожарно-спасательными подразделениями эвакуировано 13 рядом припаркованных со зданием автомобилей", - сообщает пресс-служба ГУМЧС.Пожар произошел на территории автобазы облдумы, из боксов эвакуировано около 30 транспортных средств, сообщил РИА Новости сотрудник Единого центра оперативного реагирования Тюмени.Все оперативные службы задействованы на ликвидации пожара, в том числе полиция, скорая помощь, СУЭНКО, угрозы перехода на соседние территории нет.
https://ria.ru/20200125/1563857134.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тюмень, тюменская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
08:15 04.06.2022 (обновлено: 09:55 04.06.2022)
В Тюмени загорелась автобаза
Кровля загорелась на здании автобазы в центре Тюмени