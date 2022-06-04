https://ria.ru/20220604/pozhar-1793080532.html

﻿В Тюмени загорелась автобаза

﻿В Тюмени загорелась автобаза - РИА Новости, 04.06.2022

﻿В Тюмени загорелась автобаза

Возгорание произошло в административном 3-этажном здании на улице Ялуторовской, 33 в Тюмени, сведений о погибших и пострадавших не поступало, сообщает... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T08:15

2022-06-04T08:15

2022-06-04T09:55

происшествия

тюмень

тюменская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ТЮМЕНЬ, 4 июн – РИА Новости. Возгорание произошло в административном 3-этажном здании на улице Ялуторовской, 33 в Тюмени, сведений о погибших и пострадавших не поступало, сообщает пресс-служба регионального ГУМЧС.Горящее здание находится в центре города и соседствует с исправительной колонией. Сообщение о пожаре поступило в 8.33 (время местное)."Здание 3-этажное размерами 20х150 м. Горит кровля. На месте работают 20 единиц техники, задействовано порядка 70 человек Главного управления МЧС России по Тюменской области. Сведений о погибших и пострадавших не поступало. Пожарно-спасательными подразделениями эвакуировано 13 рядом припаркованных со зданием автомобилей", - сообщает пресс-служба ГУМЧС.Пожар произошел на территории автобазы облдумы, из боксов эвакуировано около 30 транспортных средств, сообщил РИА Новости сотрудник Единого центра оперативного реагирования Тюмени.Все оперативные службы задействованы на ликвидации пожара, в том числе полиция, скорая помощь, СУЭНКО, угрозы перехода на соседние территории нет.

https://ria.ru/20200125/1563857134.html

тюмень

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тюмень, тюменская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)