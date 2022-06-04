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Число погибших при аварии поезда в Баварии выросло до пяти человек - РИА Новости, 04.06.2022
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Число погибших при аварии поезда в Баварии выросло до пяти человек
Число погибших при аварии поезда в Баварии выросло до пяти человек - РИА Новости, 04.06.2022
Число погибших при аварии поезда в Баварии выросло до пяти человек
Число жертв пятничной аварии поезда в Баварии возросло до пяти, пострадали в результате происшествия 44 человека, говорится в заявлении местной полиции. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T17:49
2022-06-04T17:49
в мире
гармиш-партенкирхен
бавария
германия
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БЕРЛИН, 4 июн - РИА Новости. Число жертв пятничной аварии поезда в Баварии возросло до пяти, пострадали в результате происшествия 44 человека, говорится в заявлении местной полиции.Региональный поезд сошел с рельсов в пятницу неподалеку от города Гармиш-Партенкирхен."По последним данным, в результате аварии погибли пять человек, 44 человека получили ранения", - говорится в заявлении правоохранителей.Причины ЧП пока не установлены.
https://ria.ru/20220603/avarii-1792969208.html
гармиш-партенкирхен
бавария
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в мире, гармиш-партенкирхен, бавария, германия
17:49 04.06.2022
 
Число погибших при аварии поезда в Баварии выросло до пяти человек

Число погибших при аварии поезда в Баварии выросло до пяти человек, более 40 пострадали

© AFP 2022 / Network picturesМесто аварии поезда в немецкой федеральной земле Бавария
Место аварии поезда в немецкой федеральной земле Бавария - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© AFP 2022 / Network pictures
Место аварии поезда в немецкой федеральной земле Бавария
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 4 июн - РИА Новости. Число жертв пятничной аварии поезда в Баварии возросло до пяти, пострадали в результате происшествия 44 человека, говорится в заявлении местной полиции.
Региональный поезд сошел с рельсов в пятницу неподалеку от города Гармиш-Партенкирхен.
"По последним данным, в результате аварии погибли пять человек, 44 человека получили ранения", - говорится в заявлении правоохранителей.
Причины ЧП пока не установлены.
На месте схода с рельсов поезда неподалеку от города Гармиш-Партенкирхен, Германия - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
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В миреГармиш-ПартенкирхенБаварияГермания
 
 
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