https://ria.ru/20220604/poezd-1793171226.html
Число погибших при аварии поезда в Баварии выросло до пяти человек
Число погибших при аварии поезда в Баварии выросло до пяти человек - РИА Новости, 04.06.2022
Число погибших при аварии поезда в Баварии выросло до пяти человек
Число жертв пятничной аварии поезда в Баварии возросло до пяти, пострадали в результате происшествия 44 человека, говорится в заявлении местной полиции. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T17:49
2022-06-04T17:49
2022-06-04T17:49
в мире
гармиш-партенкирхен
бавария
германия
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БЕРЛИН, 4 июн - РИА Новости. Число жертв пятничной аварии поезда в Баварии возросло до пяти, пострадали в результате происшествия 44 человека, говорится в заявлении местной полиции.Региональный поезд сошел с рельсов в пятницу неподалеку от города Гармиш-Партенкирхен."По последним данным, в результате аварии погибли пять человек, 44 человека получили ранения", - говорится в заявлении правоохранителей.Причины ЧП пока не установлены.
https://ria.ru/20220603/avarii-1792969208.html
гармиш-партенкирхен
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гармиш-партенкирхен, бавария, германия
Число погибших при аварии поезда в Баварии выросло до пяти человек
Число погибших при аварии поезда в Баварии выросло до пяти человек, более 40 пострадали