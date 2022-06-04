https://ria.ru/20220604/poezd-1793171226.html

Число погибших при аварии поезда в Баварии выросло до пяти человек

Число погибших при аварии поезда в Баварии выросло до пяти человек - РИА Новости, 04.06.2022

Число погибших при аварии поезда в Баварии выросло до пяти человек

Число жертв пятничной аварии поезда в Баварии возросло до пяти, пострадали в результате происшествия 44 человека, говорится в заявлении местной полиции. РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T17:49

2022-06-04T17:49

2022-06-04T17:49

в мире

гармиш-партенкирхен

бавария

германия

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БЕРЛИН, 4 июн - РИА Новости. Число жертв пятничной аварии поезда в Баварии возросло до пяти, пострадали в результате происшествия 44 человека, говорится в заявлении местной полиции.Региональный поезд сошел с рельсов в пятницу неподалеку от города Гармиш-Партенкирхен."По последним данным, в результате аварии погибли пять человек, 44 человека получили ранения", - говорится в заявлении правоохранителей.Причины ЧП пока не установлены.

https://ria.ru/20220603/avarii-1792969208.html

гармиш-партенкирхен

бавария

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, гармиш-партенкирхен, бавария, германия