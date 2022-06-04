https://ria.ru/20220604/poezd-1793147846.html

В Китае рассказали подробности крушения скоростного поезда "Хэсе"

В Китае рассказали подробности крушения скоростного поезда "Хэсе" - РИА Новости, 04.06.2022

В Китае рассказали подробности крушения скоростного поезда "Хэсе"

Машинист скоростного поезда "Хэсе", сошедшего в субботу с рельсов на юге Китая, заметил проблему на железнодорожном полотне, успел нажать на тормоз, однако это... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T15:46

2022-06-04T15:46

2022-06-04T17:47

в мире

китай

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ПЕКИН, 4 июн – РИА Новости. Машинист скоростного поезда "Хэсе", сошедшего в субботу с рельсов на юге Китая, заметил проблему на железнодорожном полотне, успел нажать на тормоз, однако это не помогло предотвратить аварию, говорится в сообщении корпорации China Railway.Скоростной пассажирский поезд D2809, следовавший из городского округа Гуйян провинции Гуйчжоу в город Гуанчжоу провинции Гуандун, 4 июня около 10.30 по местному времени (5.30 мск) перед въездом на станцию "Жунцзян" врезался во внезапно сошедший на пути сель, в результате восьмой и седьмой вагоны сошли с рельсов, один из вагонов частично вынесло на платформу станции. В результате аварии погиб машинист, восемь человек получили травмы разной степени тяжести. Остальные 136 пассажиров, находившиеся в поезде, были благополучно эвакуированы."К сожалению, машинист поезда D2809 погиб при выполнении служебного долга", - говорится в сообщении корпорации.Согласно анализу бортовых данных, дежурный машинист заметил препятствие на путях, когда поезд проезжал тоннель перед въездом на станцию ​​"Жунцзян", и принял меры экстренного торможения, после чего поезд проехал более 900 метров.На месте аварии продолжаются работы по ликвидации последствий, работают пожарные и спасатели, компетентные органы ведут расследование причин происшествия.Попавший в аварию поезд относится к серии высокоскоростных поездов "Хэсе" (Гармония), которые поступили в эксплуатацию в августе 2007 года, тогда их скорость была 200-250 километров в час, и это стало переходом в новую эпоху для китайских железных дорог. Чуть позднее стали появляться поезда "Хэсе", способные развивать скорость до 350 километров в час. В 2011 году поезд "Хэсе-380BL" на одном из участков железнодорожной ветки Пекин-Шанхай установил на тот момент мировой рекорд скорости – 487,3 километра в час.

https://ria.ru/20220603/avarii-1792969208.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай