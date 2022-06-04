https://ria.ru/20220604/peredelkino-1793113587.html

Началось благоустройство территории возле станции МЦД-4 "Переделкино"

Началось благоустройство территории возле станции МЦД-4 "Переделкино" - РИА Новости, 04.06.2022

Началось благоустройство территории возле станции МЦД-4 "Переделкино"

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории, прилегающей к реконструируемой станции МЦД-4 "Переделкино" Киевского... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T12:48

2022-06-04T12:48

2022-06-04T12:48

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории, прилегающей к реконструируемой станции МЦД-4 "Переделкино" Киевского направления МЖД на западе столицы, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Он отметил, что работы пройдут на Лукинской улице, 1-й и 9-й Чоботовских аллеях, 7-й улице Лазенки, территории парка возле реки Сетунь и около северного вестибюля станции "Переделкино"."Главная задача благоустройства в этом районе - сделать удобный пешеходный маршрут к новой станции для местных жителей, поэтому приведем в порядок тротуары - расширим существующие и обустроим новые. Заменим покрытие проезжей части, организуем парковки с удобными заездами и выездами, для пассажиров общественного транспорта поставим три современных остановочных павильона", - рассказал Бирюков.Заммэра рассказал, что в зоне проведения работ выставлены ограждения с сигнальными лампами, установлены временные дорожные знаки, размещены информационные баннеры. Для горожан организованы безопасные проходы."На маршруте к новой станции МЦД-4 установим около 300 современных фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими светильниками. Наземные уличные переходы оборудуем опорами контрастного освещения, чтобы в темное время суток сама "зебра" и пешеходы на ней были заметнее для водителей", - подчеркнул Бирюков.Он отметил, что около южного вестибюля станции будет реорганизована разворотная площадка для городского пассажирского транспорта, подготовлено место для устройства зарядных станций электробусов.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что проект включает озеленение территории - в этом районе высадят более 500 деревьев и кустарников, обустроят 47 тысяч квадратных метров газона."Работы затронут и часть территории парка возле реки Сетунь - в прибрежной зоне сделают удобные настилы и пандус из декинга для маломобильных граждан, запланировано открытие двух детских площадок и зоны отдыха с качелями. Завершить основные мероприятия по благоустройству возле станции МЦД-4 "Переделкино" планируется до конца этого года", - добавил Бирюков.

https://realty.ria.ru/20220519/blagoustroystvo-1789400649.html

https://ria.ru/20220512/mtsd-4-1788070826.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, московские центральные диаметры (мцд)