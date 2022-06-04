Рейтинг@Mail.ru
Началось благоустройство территории возле станции МЦД-4 "Переделкино" - РИА Новости, 04.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220604/peredelkino-1793113587.html
Началось благоустройство территории возле станции МЦД-4 "Переделкино"
Началось благоустройство территории возле станции МЦД-4 "Переделкино" - РИА Новости, 04.06.2022
Началось благоустройство территории возле станции МЦД-4 "Переделкино"
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории, прилегающей к реконструируемой станции МЦД-4 "Переделкино" Киевского... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T12:48
2022-06-04T12:48
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
московские центральные диаметры (мцд)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1b/1591100236_13:365:2841:1956_1920x0_80_0_0_ee7efb308dd736bf22bdfa6de8e0e3a4.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории, прилегающей к реконструируемой станции МЦД-4 "Переделкино" Киевского направления МЖД на западе столицы, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Он отметил, что работы пройдут на Лукинской улице, 1-й и 9-й Чоботовских аллеях, 7-й улице Лазенки, территории парка возле реки Сетунь и около северного вестибюля станции "Переделкино"."Главная задача благоустройства в этом районе - сделать удобный пешеходный маршрут к новой станции для местных жителей, поэтому приведем в порядок тротуары - расширим существующие и обустроим новые. Заменим покрытие проезжей части, организуем парковки с удобными заездами и выездами, для пассажиров общественного транспорта поставим три современных остановочных павильона", - рассказал Бирюков.Заммэра рассказал, что в зоне проведения работ выставлены ограждения с сигнальными лампами, установлены временные дорожные знаки, размещены информационные баннеры. Для горожан организованы безопасные проходы."На маршруте к новой станции МЦД-4 установим около 300 современных фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими светильниками. Наземные уличные переходы оборудуем опорами контрастного освещения, чтобы в темное время суток сама "зебра" и пешеходы на ней были заметнее для водителей", - подчеркнул Бирюков.Он отметил, что около южного вестибюля станции будет реорганизована разворотная площадка для городского пассажирского транспорта, подготовлено место для устройства зарядных станций электробусов.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что проект включает озеленение территории - в этом районе высадят более 500 деревьев и кустарников, обустроят 47 тысяч квадратных метров газона."Работы затронут и часть территории парка возле реки Сетунь - в прибрежной зоне сделают удобные настилы и пандус из декинга для маломобильных граждан, запланировано открытие двух детских площадок и зоны отдыха с качелями. Завершить основные мероприятия по благоустройству возле станции МЦД-4 "Переделкино" планируется до конца этого года", - добавил Бирюков.
https://realty.ria.ru/20220519/blagoustroystvo-1789400649.html
https://ria.ru/20220512/mtsd-4-1788070826.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1b/1591100236_247:233:2667:2048_1920x0_80_0_0_00f715740a95c7bf6e106b8036791734.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, городское хозяйство москвы, московские центральные диаметры (мцд)
12:48 04.06.2022
 
Началось благоустройство территории возле станции МЦД-4 "Переделкино"

Заммэра Бирюков: началось благоустройство территории у станции МЦД-4 "Переделкино"

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкДорожные работы
Дорожные работы - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Дорожные работы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории, прилегающей к реконструируемой станции МЦД-4 "Переделкино" Киевского направления МЖД на западе столицы, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории, прилегающей к реконструируемой станции МЦД-4 "Переделкино" Киевского направления МЖД на западе столицы", - рассказал Бирюков.
Он отметил, что работы пройдут на Лукинской улице, 1-й и 9-й Чоботовских аллеях, 7-й улице Лазенки, территории парка возле реки Сетунь и около северного вестибюля станции "Переделкино".
"Главная задача благоустройства в этом районе - сделать удобный пешеходный маршрут к новой станции для местных жителей, поэтому приведем в порядок тротуары - расширим существующие и обустроим новые. Заменим покрытие проезжей части, организуем парковки с удобными заездами и выездами, для пассажиров общественного транспорта поставим три современных остановочных павильона", - рассказал Бирюков.
Станция МЦД-1 Долгопрудная открылась после реконструкции - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 11:19Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Жди, отдыхай, езжай: как меняются пространства у вокзалов и станций метро
Заммэра рассказал, что в зоне проведения работ выставлены ограждения с сигнальными лампами, установлены временные дорожные знаки, размещены информационные баннеры. Для горожан организованы безопасные проходы.
"На маршруте к новой станции МЦД-4 установим около 300 современных фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими светильниками. Наземные уличные переходы оборудуем опорами контрастного освещения, чтобы в темное время суток сама "зебра" и пешеходы на ней были заметнее для водителей", - подчеркнул Бирюков.
Он отметил, что около южного вестибюля станции будет реорганизована разворотная площадка для городского пассажирского транспорта, подготовлено место для устройства зарядных станций электробусов.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что проект включает озеленение территории - в этом районе высадят более 500 деревьев и кустарников, обустроят 47 тысяч квадратных метров газона.
"Работы затронут и часть территории парка возле реки Сетунь - в прибрежной зоне сделают удобные настилы и пандус из декинга для маломобильных граждан, запланировано открытие двух детских площадок и зоны отдыха с качелями. Завершить основные мероприятия по благоустройству возле станции МЦД-4 "Переделкино" планируется до конца этого года", - добавил Бирюков.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
12 мая, 11:20
Бочкарев: 11 станций строят и реконструируют на МЦД-4
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМосковские центральные диаметры (МЦД)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала