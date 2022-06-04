https://ria.ru/20220604/patriarkh-1793148943.html

Патриарх Кирилл освятит храм в Минске

Патриарх Кирилл освятит храм в Минске - РИА Новости, 04.06.2022

Патриарх Кирилл освятит храм в Минске

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятит домовой храм в представительстве патриарха Московского и всея Руси в Минске во время визита, приуроченного к... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T15:57

2022-06-04T15:57

2022-06-04T15:57

религия

религия

русская православная церковь

минск

белоруссия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МИНСК, 4 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятит домовой храм в представительстве патриарха Московского и всея Руси в Минске во время визита, приуроченного к празднованию 1030-летия православия на белорусских землях, которое отмечается в 2022 году, передает корреспондент РИА Новости."У меня будет возможность посетить Свято-Духов собор в Минске, совершить богослужение, осветить домовый храм в представительстве патриарха Московского и всея руси в Минске, потом посетить Полоцк, там совершить богослужение в Спасо-Евфросиниевском монастыре", – сказал патриарх журналистам в аэропорту.Визит патриарха продлится три дня.Как сообщили РИА Новости в РПЦ, в рамках визита патриарх 6 июня встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В субботу патриарх возложит цветы к монументу Победы в Минске и к памятнику первого патриаршего экзарха Белорусской православной церкви (БПЦ) митрополита Филарета (Вахромеева). Предстоятель РПЦ возглавит вечернее богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе в столице Белоруссии.Основные торжественные мероприятия пройдут 5 июня в городе Полоцке, где патриарх проведет богослужение в Кресто-Воздвиженском соборе Спасо-Евфросиниевского монастыря. На литургии будет присутствовать весь белорусский епископат, а также члены Синода Русской православной церкви.Православная Полоцкая епархия ведет свою историю с 992 года, когда во время правления князя Изяслава была учреждена первая на Белой Руси епископская кафедра. От года ее основания ведется отсчет официальной истории православной церкви на территории Белоруссии. В X-XIII веках в состав Полоцкой епархии входила территория с городами Витебск, Минск, Изяславль, Лагойск, Слуцк, Друцк, Новогрудок, Орша, Лукомль. После революции к началу Второй мировой войны на полоцкой земле не осталось ни одного действующего храма. Епархия прекратила свое существование и была восстановлена только в 1989 году. Сегодня она объединяет приходы и монастыри на территории Браславского, Верхнедвинского, Глубокского, Докшицкого, Миорского, Полоцкого, Поставского, Россонского, Ушачского и Шарковщинского районов Витебской области в Белоруссии.

https://ria.ru/20220604/patriarkh-1793142770.html

минск

белоруссия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

религия, русская православная церковь, минск, белоруссия, патриарх кирилл (владимир гундяев)